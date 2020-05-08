Kızılay hafta sonu sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıttı

Muğla Menteşe Kızılay Şubesi tarafından Pazar günü saat 11.0015.00 saatleri arasında sokağa

çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Menteşe Kızılay Şube Başkanı Kenan Gürbüz ve ekibi 10 Mayıs Pazar günü, 11.0015.00 saatleri arasında sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşları unutmadı. Menteşe Kiramettin Mahalle Muhtarı ile bir araya gelen ekip, mahallede her eve ramazan pidesi, 65 yaş üstü vatandaşlara ise maske ve dezenfektan dağıttı.

Muhla Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay yapılan çalışma sırasınd ayaptığı açıklamada, "Öncelikle Kızılay teşkilatımıza ve Kenan başkanımıza teşekkür ediyorum Menteşe'deki tüm muhtarlarım adına. Aynı zamanda bizim mahallelerimizde 65 yaş üstü yaşlılarımız fazla. Hafta sonu 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkacaklar. Bu maske yardımı çok iyi oldu" dedi.

65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara maske dağıtımının devam lı suretle yapılacağını dile getiren Şube Başkanı Kenan Gürbüz ise, "Türk Kızılayı Menteşe Şubesi olarak Muhtarlar Federayonumuz ile ortak bir çalışma yaptık. Aylardır evden sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkacaklar. Biz de muhtarlarımızla yaptığımız çalışma sonrasında Menteşe'de 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı mahalleleri tespit ettik. Hafta boyunca onlara maske ve dezenfektan ulaştırmak için çalışma başlattık. Bugün Kiramettin Mahallesi'nde 65 yaş üstü vatandaşlarımıza genel merkezimiz tarafından gönderilen dezenfektan, maske ve ramazan pidelerimizi teslim ettik" diye ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.