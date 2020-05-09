Kara yolunda Akdeniz Bukalemunu bulundu Fethiye-Antalya karayolu üzerinde Fethiye, Marmaris ve Köyceğiz bölgesinde doğal yayılış gösteren Akdeniz Bukalemunu bulan vatandaşlar Bukalemunu yetkililere teslim ettiler.

Covid19 salgını nedeniyle sokağa çıkma ve şehirler arası araç trafiğine getirilen kısıtlamada vatandaşların sıkça göremediği hayvanlar doğal ortamda özgürce dalaşıyor. Görünüş olarak İguana’ya benzeyen bir Akdeniz Bukalemunu vatandaşlar tarafından FethiyeAntalya karayolu üzerinde bulunmasının ardından yetkilere teslim edildi.

Havaların ısınması ile birlikte hareketlilik kazanan yaban hayvanları şehir içlerinde sıkça görülmeye başladı. FethiyeAntalya karayolunda aracı ile seyir halinde olan bir vatandaş yol üzerinde Bukalemun gördü. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığı ile Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliğine ulaştı. DKMP yetkililerine teslim edilen Akdeniz Bukalemunu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin tarafından incelendi. İncelemede Muğla, Marmaris, Köyceğiz ve Fethiye bölgemizde doğal yayılış gösteren Akdeniz Bukalemunu (Chamaeleo chamaeleon) olduğu anlaşılarak ait olduğu doğaya bırakıldı.

Zararsız bir tür olan Akdeniz Bukalemunu (Chamaeleo chamaeleon) Akdeniz Bölgesi'ndeki makilik alanlarda ve kızılçam habitatlarında yayılış gösterdiği, bu canlıyı gören vatandaşların bu türe zarar vermemesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ile iletişime geçmesi veya insan etkisinden uzak makilik ve ormanlık alana bırakmaları istendi.

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