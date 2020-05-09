Pazarcıdan dikkat çeken çağrı; “Parasız gel, maskesiz gelme”

Muğla’nın Datça ilçesinde, korona virüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen pazarcının tezgahına koyduğu “Parasız gel, maskesiz gelme” notu ilgi odağı oldu.

Datça pazarcı esnafı, korona virüsü nedeniyle vatandaşlara sık sık uyarı yapıyor. Son olarak pazarcı esnaflarından Mehmet Solmaz, tezgahının önüne koyduğu "Parasız gel, maskesiz gelme" notuyla, vatandaşların virüse yakalanmamaları için alabilecekleri küçük önlemlere vurgu yaptı.

Vatandaşın sağlığını korumak için çaba harcadığını kaydeden Mehmet Solmaz, “Vatandaşların sağlığı bizim için önemli. Kendilerini sık sık parasız gel, maskesiz gelme diye uyarıyoruz” dedi.

Pazardan alışveriş yapan vatandaşlar da, uyarılara dikkat ettiklerini, maskesiz dolaşmamaya özen gözen gösterdiklerini söyledi.

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