Marmarisliler 'Evde kal' çağrılarına uydu

<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesine ve güneşli havaya rağmen vatandaşlar evlerinde vakit geçirerek izole olmaya devam etti. Şehir merkezinin en işlek caddeleri kısıtlamanın olduğu günlerden farksızdı. <br>İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı Muğla´nın Marmaris ilçesinde, öğle saatlerinde sıcaklıklar 29 dereceyi gördü. Sıcakların artmasına rağmen, normal zamanlarda en fazla araç ve insan yoğunluğunun görüldüğü Ulusal Egemenlik, Atatürk ve Yeni Yol Caddesi'nin sakin olduğu gözlendi. Cadde ve sokaklarda az sayıda vatandaş, yüzlerinde maske ile sosyal mesafe kurallarına uyarak dolaştı.<br>Marmaris-Datça ilçelerinin geçiş noktası olan Çetibeli Jandarma Karakolu Kontrol Noktası'nda araç trafiği beklenilenden az oldu. Günde 2 bin ile 3 bin aracın geçiş yaptığı kontrol noktasında denetimler sıklaştırıldı. Sabah 09.00-14.00 saatleri arası 748 araç geçiş yaptı. 230 araç Muğla'nın ilçelerinden gelen özel araç olarak kaydedilirken çoğunluğu ticari faaliyet yapan satış temsilcisi, kargo, kurumsal market ve işletmelerin araçları oldu. Sahil yürüyüş yolları, parklar ve plajlar da vatandaşın girilmesi yasak olduğu için boş kaldı.<br>Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Hüseyin Gürüş (28), ticari bir faaliyet nedeniyle dışarıya çıkmak durumunda kaldığını söyleyerek, "İşimi bitirdikten sonra sosyal mesafeyi koruyarak gezeceğim" dedi.<br>Kurumsal bir firmanın satış temsilcisi Ahmet Tanverdi (30) de "Firmanın Muğla satış temsilcisi olduğum için sürekli 13 ilçeyi dolaşıyorum. Maskemi taktım, dezenfektanım yanımda ve sosyal mesafeyi koruyarak işlerimi yapıyorum. Görüşmelerimi tamamladıktan sonra deniz manzarası seyredip geri döneceğim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN <br>2020-05-09 15:25:26<br>

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