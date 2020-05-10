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Yetkisiz ve sahte İHA ehliyetlerine ceza geliyor

İHA

Droneturk Havacılık A.Ş sahibi Mustafa Kaçan, drone lisanslarının ücretsiz temin edildiği yönündeki haberlere ilişkin, "Sportif, amatör ve ticari drone kullanıcıları hakkında yanlış bilinen konular veya bilgi eksikliği mevcut. Ticari pilot olmayıp, izinsiz drone uçuranlara 18 bin lira gibi idari para cezası uygulanıyor" dedi.

Yetkisiz ve sahte İHA ehliyetlerine ceza geliyor

Droneturk Havacılık A.Ş sahibi Mustafa Kaçan, drone lisanslarının ücretsiz temin edildiği yönündeki haberlere ilişkin, “Sportif, amatör ve ticari drone kullanıcıları hakkında yanlış bilinen konular veya bilgi eksikliği mevcut. Ticari pilot olmayıp, izinsiz drone uçuranlara 18 bin lira gibi idari para cezası uygulanıyor” dedi.
Droneturk Havacılık A.Ş sahibi Mustafa Kaçan, sosyal medya hesaplarından başlayıp, yayın organlarında da yer almaya başlayan drone lisanslarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2016 yılında İHA talimatnamesinin yazılması ile her İHA kullanıcısının sportif, amatör ve ticari kullanıcı olarak ayrılması ile başlayan sürecin uçuş izinleri, müsaade edilen alanlar ve pilotluk yetkilendirmeleri kısmında birçok değişiklikler yapılarak günümüzde son haliyle yayında bulunduğunu ifade eden Kaçan, “Son zamanlarda öncelikle sosyal medya hesaplarında, daha sonra ise bazı medya organlarında drone lisanslarının ücretsiz olarak temin edildiğine dair yanlış bilgilendirmelerin yapılmasının ardından otorite sahibi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de resmi sayfasında Yetkili Uçuş Okullarının verdiği belgenin ücretsiz alınabildiği bilgi ve haberlerin asılsız olduğunu duyurdu” dedi.

"Ticari pilot olmayıp, izinsiz yapılan uçuşlarda 18 bin lira gibi idari para cezası uygulanıyor”
Yapılan paylaşım ve haberlerde bilgi eksikliği olduğuna dikkat çeken Kaçan, “2016 yılından bu yana iha.shgm.gov.tr sitesinde risk alanında bulunmayan ve mülki idare tarafından müsaade edilen yeşil alanlarda drone uçurmak için gerekli olan sportif/amatör lisansın ticari pilot lisansıyla karıştırılıyor. Evet, bugün gündeme gelen olay aslında 2016 yılından bu yana var olan bir konuydu. Yani kişi ücretsiz olarak sivil havacılık sistemine kendini kayıt yaparak sadece yeşil alan diye tabir edilen SHGM web sitesinde uçuş bölge haritaları kısmında yer verilen alanlarda uçuşa müsaade edilen bir yetkilendirmeydi. Yerleşim alanı içerisinde kişilerin cihazlarını uçurabilmesi için yetkili uçuş okullarından gerekli eğitimlerini tamamlayarak Ticari Pilot Lisansına sahip olması ve drone sigortasına sahip olması gerekiyor. Yani SHGM sitesinden sosyal medyada konu olan soruları cevaplayarak herkes cihazını istediği yerde uçuramıyor. Ticari pilot olmayıp, izinsiz yapılan uçuşlarda 18 bin lira gibi idari para cezası uygulanıyor” dedi.

"Kurumun logolarını koyarak, insanların bilgi eksikliği ve iyi niyetini suiistimal ediyorlar"
Yaşanan bu bilgi kirliliğinden faydalanmaya çalışan bazı şahısların 75 lira karşılığında İHA ehliyeti şeklinde sahte bir belge yaparak kurumun logosu ile birlikte kişilere ulaştırdığını belirten Kaçan, “Hiçbir geçerliliğinin olmamasından ziyade kurumun logosu ve ismi kullanılarak yapılan bu sahte belgeye son zamanlarda talepte oldukça fazla. Maalesef ‘okulların 1200 liraya verdiği belgeyi 75 lira karşılığında veriyoruz’ şeklindeki reklamlarla insanlarımızı kandırıyorlar. Belge adı altında plastik baskı ile yapılan kart tamamen sahte. Kurumun logolarını koyarak, insanların bilgi eksikliği ve iyi niyetini suiistimal ediyorlar. Yani bir nevi dolandırıcılık yapılmakta. Maalesef Sivil Havacılık yaptığı açıklamada sosyal medyada gezen bu balon haberle ilk haftada 100 bin kayıt aldıklarını açıklamış. Birilerinin bu mevzuat boşluğunda çok büyük bir dolandırıcılık yaptığı aşikar. Kurum bununla ilgili hukuki çalışmalarını başlatsa da geçen her gün bu kişiler dolandırıcılığı sürdürmeye devam etmekte. Vatandaşların bu bilgi kirliliği ile bu tür mağduriyetler yaşamaması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün resmi sayfası haricinde paylaşılan hiçbir şeye itimat etmemeleri gerekmekte” dedi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde konuyla ilgili açıklama yapıldığını hatırlatan Kaçan, şöyle konuştu:
“Kurum bu belgeyi üreten ve paylaşan kişiler hakkında hukuki yaptırımların yapılacağını duyurdu. Kolayca herkesin erişebildiği fakat çok büyük sorumlulukları bulunan İnsansız Hava Araçlarının Eğitimlerinin özellikle okulların belirli standartlara ve denetimlere tabi tutulması gerekiyor. Bugün önlem alınmaz ise ilerde telafi edilemeyecek zararlarla karşılaşılabilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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