Bodrumspor'da Gökhan Yılmaz, sözleşmesini feshetti

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<br>BODRUM, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da sol bek Gökhan Yılmaz, sözleşmesini Futbol Federasyonu kanalıyla tek taraflı feshederek serbest kaldı. Bodrumspor'a 2018 yazında Bandırmaspor'dan transfer olarak bu sezonun ilk yarısında 16 lig, 2 Türkiye Kupası maçında forma giyen 29 yaşındaki sol bek, ikinci yarıda ise kadrodan elenmişti.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum DHA<br>2020-05-10 12:49:00<br>

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