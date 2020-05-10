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Bodrum'da 65 yaş ve üzeri sokağa çıktı

DHA

Hande NAYMAN / Bodrum, (MUĞLA) (DHA) MUĞLA'nın Bodrum İlçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma kısıtlamasında olan 65 yaş ve üzeri kişiler, verilen 4 saatlik izinle kendilerini evlerinden dışarı atıp, güneşli havanın keyfini çıkardı. Sosyal mesafeyi koruyarak bol bol yürüyüş yaptı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında salgının halk sağlığı için oluşturduğu riski yönetebilmek adına 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip kişiler ile 20 yaş altı kişilere geçici olarak...

Bodrum'da 65 yaş ve üzeri sokağa çıktı

<br>Hande NAYMAN / Bodrum, (MUĞLA) (DHA) MUĞLA'nın Bodrum İlçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma kısıtlamasında olan 65 yaş ve üzeri kişiler, verilen 4 saatlik izinle kendilerini evlerinden dışarı atıp, güneşli havanın keyfini çıkardı. Sosyal mesafeyi koruyarak bol bol yürüyüş yaptı.<br>Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında salgının halk sağlığı için oluşturduğu riski yönetebilmek adına 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip kişiler ile 20 yaş altı kişilere geçici olarak sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma kısıtlamasında olan 65 yaş üstü kişilere bugün, 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Buna göre, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları olan kişiler, ihtiyaç duymaları halinde yürüme mesafesinde, sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maske takarak dışarı çıktı. Sokağa çıkan vatandaşlar ise, Bodrum sokaklarında güzel havanın tadını çıkardı. Termometrelerin 23 dereceyi gösterdiği bölgede kimisi eşiyle el ele deniz kenarında yürüyüş yaptı kimileri ise uzun süredir göremediği sahilin fotoğraflarını çekti. Öte yandan vatandaşların sürekli saatlerine bakarak ne kadar sürelerinin kaldığını kontrol etmeleri dikkati çekti.<br>Deniz kenarında eşiyle el ele yürüyen 84 yaşındaki Müntezil İldeniz, "Tam iki aydır dışarı adım dahi atmadım. Biz zaten daha genciz. Evde de güzel vakit geçiriyoruz bizim için fark etmiyor. Evimizde de el eleyiz. Balkonu park haline getirdik. Bugün hava çok güzel. Uzun süre sonra yeniden nefes aldık. Sadece maskelere alışkın değiliz ve maskeyle rahat edemiyoruz" dedi.<br>''DIŞARDA OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ'<br>Eşiyle birlikte yürüyüş yapan Birol Altınkaya (76), "Yaşımız nedeniyle evde vakit geçirmeye alışkınız. Bugün ilk defa uzun bir aradan sonra dışarı çıkıp, hava aldık, yürüdük. 60 gündür dışarı çıkmıyorduk. Bugün çıkabildiğimiz için çok memnunuz. Bodrum'un havası çok güzel" diye konuştu.<br>Altınkaya'nın eşi Naciye Altınkaya (74) de "Evde de güzel vakit geçiriyoruz ama bugün dışarıda olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu süreç geçecek ve hepimiz rahatlayacağız" dedi.<br>Uzun süredir dışarı çıkmadığını belirten Aykut Özen (77) de, "Bugün önce eczaneden maske alacağım. Daha sonra sahile inip, yürümeyi düşünüyorum. Bodrum'da yaşadığımız için denizi görme şansımız var. Böyle bir şey gerekliydi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Hande NAYMAN<br>2020-05-10 13:30:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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