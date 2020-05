Korona 55 yıl sonra bir araya getirdi Muğla’nın en köklü okullarından Atatürk İlkokulundan 55 yıl önce mezun olan öğrenciler, mezun oldukları okulda bir araya gelerek eski günleri yadettiler

Muğla’nın Menteşe ilçesinde tarihi Atatürk İlkokulundan 1965 yılında mezun olan öğrenciler, Covid19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne getirilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde 55 yıl sonra mezun oldukları okulda bir araya geldiler.

Menteşe’nin en köklü okullarından Atatürk İlkokulundan 55 yıl önce mezun olan bir grup, sosyal medyadan haberleşerek mezun oldukları okulun bahçesinde bir araya geldiler. 65 yaş üstüne getirilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde okulun bahçesinde bir araya gelen 19641965 yılı mezunları, kısa süreliğine de olsa sohbet ederek geçmişi hatırladılar. Aralarında 17’inci dönem ANAP Muğla Milletvekili Şükrü Zeybek, TÜFAD Genel Sekreteri ve Muğla Şube Başkanı Alaaddin Naganlu gibi isimlerin bulunduğu grup, önümüzdeki süreçte pandeminin olmadığı bir ortamda daha geniş bir katılım ile bir araya gelme sözü verdiler.



“Pandemi döneminde arkadaşlarımızı çok özledik”

Okul mezunlarından Birgül Alper, “Pandemi döneminde arkadaşlarımızı çok özledik. Daha önce beraber olsaydık çok mutlu olacaktık. Ama yine de şükür. Her şey sağlık için. Buna da razıyız. Her şeye uymaya çalışıyoruz. Ancak telefon ile görüşüyoruz arkadaşlarımı ile. Bugün aynı zamanda Anneler günü. Herkesin, sevgi fedakarlık dolu anneler için tüm kalbimle anneler Günü’nü kutluyorum. Ölenlere rahmet, sağ olanlara uzun ömürler diliyorum” dedi.



“Nostaljik bir toplantı oldu”

Abdülkadir Aktar, “19641965 mezunları olarak Muğla’nın güzide ilkokullarından Atatürk İlkokulundan mezun olan arkadaşlarımızın bu zorlu ve evde kaldıkları dönemde sıkıntılarını bir nebze olsun atlatmak, birbirleri ile kısa bir zaman da olsa görüşmelerini sağlamak amacıyla böyle nostaljik toplantı düzenledik. Kapalı alanda yürüyüş yapmak ve ev hapsinde kalan arkadaşların bir yerde spor yaparken geçmişi hatırlamalarını düşünerek yaptık. Muğla dışında yaşayan arkadaşlarımızdan imkanı olanların bir kısmı geldiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.



“10 Mayıs 65 yaş günü olarak kutlansın”

Atatürk İlkokulu mezunu Mehmet Şahbaz, “Bugün 65 yay ve üstünün sokağa çıkma günü. Korana virüsün ileride hatırlanabilmesi için bugünün 65 yaş ve üstü sokağa çıkma günü olarak ilan edilmesini istiyorum. Bu sayede gelecek nesil koronanın tesirlerinin ve etkilerinin neler olduğunu öğrenme ve görme fırsatı bulacaktır. Yoksa unutulmuş olur. 65 yaş üstü her sene 10 Mayıs günü saat 11.0015.00 arası kutlamaların yapılarak bu günlerin hatırlatılması gerekir” dedi.

