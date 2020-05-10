63 yıllık çiftin günler sonra sokağa çıkma heyecanı

<br>Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yaklaşık 2 aydır evlerinde kalan 65 yaş ve üstü kişiler, 4 saatlik izinle bugün dışarı çıktı. 63 yıllık evli çift, saatler öncesinden giyinip, geri sayım yaparak, sahile gittikten sonra günlerdir göremedikleri denizi seyretti.<br>Datça'da yaşayan PTT emeklisi Fethi Kantarlı (88) ve eşi Raziye Kantarlı (81), koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır çıkamadıkları sokağa bugün adım attı. 65 yaş ve üstü kişilere bugün için verilen 4 saatlik izinle dışarı çıkan çifte, torunları Okan Özalp (37) eşlik etti. İlk kez maske takmak zorunda kalan Fethi Kantarlı'ya torunu yardımcı oldu. 63 yıllık evli çift, el ele tutuşarak, geldikleri bahçe kapısı önünde bir süre saatin 11.00 olmasını bekledi. Saatler ilerlerken, Kantarlı çifti, torunları eşliğinde 10'dan geri sayım yaparak, sokağa adım attı. Evde saatler öncesinden giyinip, günler sonra sokağa çıkan çift, hasret kaldıkları denizi görmek için öncelikle sahile indi. İlçe merkezindeki Kumluk Plajı'nda bir süre yürüyüp, denizi seyreden çift, daha sonra bankta oturup, soluklandı. Kısa süre sohbet eden çift, Datça'nın cadde ve sokaklarını da dolaştı.<br>Datça'da sokağa çıkan işçi emeklisi Can Akbulut (71) ise uygulamadan memnun olduklarını belirtirken, "Bu biraz kısa oldu. Umarım en azından her hafta böyle izinler verilir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL <br>2020-05-10 14:12:29<br>

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