65 yaş üstü vatandaşlar 7 hafta sonra sokağa çıktı

) Marmaris’te 65 yaş ve üstü vatandaşlar 4 saatliğine sokağa çıktı, denizi izledi, anneler gününe özel konser bile verdi.

Korona virüs( Kovid19) nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması saat 11.00 itibariyle kaldırılırken, uygulama saat 15.00'e kadar geçerli oldu.

Yaklaşık 7 haftadan bu yana sokağa çıkmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar en çok deniz kenarında yürümeyi özlediklerini belirtti. Marmaris Kaymakamlığı sadece bu güne özel 65 yaş ve üstü vatandaşlara sahilde yürüme yolunu açtı. Vatandaşlar banklara oturup denizi izledi. Eşinin denge sorunu olduğu için yürümekte zorlandığını söyleyen bir çift ise el ele dolaşarak gezdi.

65 yaş üstü sanatçılardan moral konseri

Marmaris Flarmoni Derneği Başkanı Ahmet Altınöz (71), Burak Güroğ (66), Server Kerimov (68) anneler gününe özel tek şarkılık konser verdi. Konser esnasında sosyal mesafe kurallarına uyan ve aralarında ki mesafeyi koruyan sanatçılar çaldıkları parçayı annelere hediye etti.

Ahmet Altınöz yaptığı açıklamada, ‘’ Marmaris flarmoni derneğinin 65 yaş üstü üç arkadaşımız yan yana geldik. 50 gün arada sonra. müzik aletlerimizi de havalandırmaya çıkardık onlarda ev dinlenmesindeydi, çıkmışken dedik biraz bişeyler çalalım pasımız gitsin. Bugün anneler günü olması sebebiyle annelerimiz için bir şarkı çaldık. Hediye olarak tüm annelerimize Zübeyde annemiz başta olmak üzere tabii ki ’’ dedi.

Polisler 750 gül dağıttı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik polisleri ve devriye ekipleri 65 yaş ve üstü annelere 750 adet gül dağıttı. Ayrıca devriye aracı megafonla vatandaşlara evde kaldıkları için teşekkür etti.

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