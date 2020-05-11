Salgına rağmen Marmaris tersanelerinde üretim devam ediyor

<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin dünyaca ünlü ahşap tekne üretim merkezlerinden, turistik Bozburun Mahallesi'nde, 15 tersanede koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle üretime durmaksızın devam ediliyor.<br>Marmaris'in 65 kilometre kırsalında bulunan, 2 bin 89 nüfusa sahip turistik Bozburun Mahallesi'nde, büyüklü küçüklü 15 tersanede toplam 300 usta, çeşitli uzunluklarda ahşap gulet ve yelkenli tekne yapımını sürdürüyor. Tersanelerde tekne bakımları da yapılıyor. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere rağmen ahşap teknelere taleplerin gelmesiyle işletmelerde üretime devam ediliyor. Müşterinin istediği ahşap, lüks ve elektronik donanıma göre 17 ile 64 metrelik ahşap guletler, 2,5 milyon ve 25 milyon dolar arasında fiyatlarla satılıyor. Yapım aşamaları 18 ile 24 ay arasında değişen özel yapım ahşap teknelere, dünya çapındaki yarışmalarda çeşitli dereceler veriliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uyarak, mart başından beri üretime devam eden ustalar, tekne yapım süreçlerini DHA muhabirine anlattı.<br>'ÜRETİM DURURSA KAOS OLUR'<br>Tersane işletmesinin müdürü ve ahşap tekne imalatı ustası Süleyman Acun (44), "Bu tersanelerimizde üretim devam etmek zorunda. Bir umutsuzluğa sevk olursak yatırımlar batar. Bir ahşap tekne, uzunluğuna göre 18 ile 24 ay arasında tamamlanıyor. Koronavirüs salgınına rağmen talep eksilmedi. Gelen yoğun taleplere yetişmek için çalışıyoruz. Son yıllarda ahşap teknelere rağbet arttı. Tekneler büyüdü, yapım teknikleri ve istenilen lüks donanımlar arttığı için yapım aşaması uzuyor. Ahşap teknelerin yapımı yanı sıra motor ve çeşitli bakımları da tersanelerimizde yapılmaktadır. Bozburun Mahallesi, ahşap tekne yapımında Türkiye'de ve Avrupa'da söz sahibi oldu. Bizim için virüs salgını olmuş, olmamış fark etmiyor. İş güvenliği ve sağlığı tedbirlerimizi alıp, üretime devam ediyoruz" dedi.<br>`BOZBURUN DÜNYACA ÜNLÜ´<br>Ahşap tekne yapımının dedelerinden miras kaldığını anlatan Bozburun Mahallesi'nin muhtarı Duran Güleç, "Mahallemizde uzunlukları 11 ile 70 metre arasında değişen mavi tur, gulet, balıkçı, piyade tabir edilen ahşap-yelkenli tekneler yapılmaktadır. Koronavirüs salgınına rağmen üretim hiçbir zaman durmadı. Bozburun tekne yapımında dünyaca ünlüdür. Ahşap ve birinci sınıf işçilik olduğu için Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden ve Avrupa'nın her ülkesinden talep geliyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN <br>2020-05-11 09:00:17<br>

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