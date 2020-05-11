Ev kirasına isyan etti, kredi çekip karavan aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ev kirasına isyan etti, kredi çekip karavan aldı

İHA

Ev kirasına isyan etti, kredi çekip karavan aldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan emekli direksiyon öğretmeni ve tur şoförü Yılmaz Kurban, kaldığı tek odalı evin kirası bin liraya çıkınca kredi ile karavan içerisinde yaşamaya başladı.
67 yaşındaki Yılmaz Kurban, 30 yıldır Marmaris’te yaşıyor, turizmin her sektöründe çalışıp direksiyon öğretmenliğinden emekli olmuş. 65 yaşından sonra SRC belgesi iptal olunca çok sevdiği şoförlük mesleğini de yapamaz olmuş. Yaptığı extra şoförlükten gelen geliri de kesilen Kurban, yaşadığı tek göz evinin kirasını iki katına çıkaran ev sahibine kızıp bankadan krediye başvurmuş. Kredisi onaylanan Yılmaz Kurban Bursa’ya gidip karavanını satın alıp Marmaris’te bir otoparka yerleşerek yaşamaya başlamış. Bir çocuk sahibi olan vatandaş 10 yıldır yalnız yaşıyor. 50 bin liraya mal ettiği 5 metrekarelik karavanda küçük bir oturma alanı, banyosu tuvaleti ve yatağı bulunuyor. lavabo giderini biriktirip kanalizasyon giderine boşaltıyor, 100 litrelik su deposu bağlatmış üç günde bir destek ekipleri su ihtiyacını getiriyor. Karavanının içinde küçük bir televizyon ve su ısıtıcısı var. Karavanın üstüne monte ettiği 4 panelli güneş enerjisi sistemi ile elektrik ihtiyacını karşılayan Yılmaz Kurban'ın tek isteği bir an önce hayatın normale dönmesi ve karavanın kredi borcunun bitmesi.

Yılmaz Kurban, "Ben emekliyim 2 bin lira gelirim var, ev sahibim kirayı 600 liradan bin liraya çıkarınca krediye başvurup bu karavanı aldım. Tabi ev gibi değil ama en azından başımı sokacak bir yerim var. Burası benim evim ona şükrediyorum. 65 yaş üstü olduğum için seyahat yasağım var, başka yerlere de giderdim tabi ama önce sağlık" dedi.
Karavanı aldıktan üç gün sonra Pandemi ilan edilip 65 yaş üstüne sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması gelince ilk park ettiği otoparkı adresi belleyen emekli eğitmenin ihtiyaçlarını, Belediye, Emniyet, Vefa grubu ve bir arkadaşı karşılıyor.
Marmaris’teki kiralardan şikayetçi olan Ramazan Bayır ise, "Marmaris’te kiracı olmak çok zor, ev sahiplerini insafa çağırıyoruz. Benim ailem olmasa yalnız olsam ben de karavan da yaşarım. Çalışmak zorundayız ailemin geçimini tüp taşıyarak yapıyorum anca kendimize yetiyor ‘’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salgına rağmen Marmaris tersanelerinde üretim devam ediyor
YEREL HABERLER Salgına rağmen Marmaris tersanelerinde üretim devam ...
Marmaris'te yanan araç kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Marmaris'te yanan araç kullanılmaz hale geldi
Marmaris'te otomobil yangınında faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Marmaris'te otomobil yangınında faciadan dönüldü
Asırlık Çınarlar ve Şehit Anneleri ziyaret edildi
YEREL HABERLER Asırlık Çınarlar ve Şehit Anneleri ziyaret edildi
65 yaş üstü vatandaşlar 7 hafta sonra sokağa çıktı
YEREL HABERLER 65 yaş üstü vatandaşlar 7 hafta sonra sokağa çıktı
Datça'da şehit anneleri ve asırlık çınarların günü kutlandı
YEREL HABERLER Datça'da şehit anneleri ve asırlık çınarların günü ...
Oyuncu Gülnihal Demir: Hep beraber bu illeti yeniverecez
YEREL HABERLER Oyuncu Gülnihal Demir: Hep beraber bu illeti ...
Marmaris’te salonlar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Marmaris’te salonlar dezenfekte edildi
Datça açıklarında art arda deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında art arda deprem
Güleda'nın annesi kızının mezarına çiçek bıraktı
YEREL HABERLER Güleda'nın annesi kızının mezarına çiçek bıraktı
Günübirlik koylarda jandarmadan denetim Muğla’da Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında özellikle günübirlik koylarda Jandarma tarafından denetimler sürüyor.
YEREL HABERLER Günübirlik koylarda jandarmadan denetim Muğla’da ...
Kazada ölen anneler unutulmadı 2017 yılında Anneler Günü kutlaması için Marmaris’e giden otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden anneler için kazanın olduğu alana çiçek bırakılıp dua edildi
YEREL HABERLER Kazada ölen anneler unutulmadı 2017 yılında Anneler ...
63 yıllık çiftin günler sonra sokağa çıkma heyecanı
YEREL HABERLER 63 yıllık çiftin günler sonra sokağa çıkma heyecanı
Nargileyi bile hesap ettiler, polisi hesap etmediler Deniz keyfi yaparken yakalandı, elinde nargilesiyle kaçmaya çalıştı
YEREL HABERLER Nargileyi bile hesap ettiler, polisi hesap ...
Kaymakamdan Şehit Annelerine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakamdan Şehit Annelerine ziyaret
Korona 55 yıl sonra bir araya getirdi Muğla’nın en köklü okullarından Atatürk İlkokulundan 55 yıl önce mezun olan öğrenciler, mezun oldukları okulda bir araya gelerek eski günleri yadettiler
YEREL HABERLER Korona 55 yıl sonra bir araya getirdi Muğla’nın en ...
Belediye başkanları pazar yerinde annelere karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Belediye başkanları pazar yerinde annelere karanfil ...
Bodrum'da 65 yaş ve üzeri sokağa çıktı
YEREL HABERLER Bodrum'da 65 yaş ve üzeri sokağa çıktı
Jandarmadan şehit annesine Anneler Günü ziyareti
YEREL HABERLER Jandarmadan şehit annesine Anneler Günü ziyareti
Bodrumspor'da Gökhan Yılmaz, sözleşmesini feshetti
YEREL HABERLER Bodrumspor'da Gökhan Yılmaz, sözleşmesini feshetti
Marmaris'te butik oteller, koronavirüs sonrası sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Marmaris'te butik oteller, koronavirüs sonrası sezona ...
Muğla sokakları onlara kaldı
YEREL HABERLER Muğla sokakları onlara kaldı
Uygulama noktasında ruhsatsız tüfek ve fişek ele geçirildi
YEREL HABERLER Uygulama noktasında ruhsatsız tüfek ve fişek ele ...
Aracı bırakıp kaçan sürücüyü yere düşen alkol şişesi ele verdi
YEREL HABERLER Aracı bırakıp kaçan sürücüyü yere düşen alkol şişesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X