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Başkan Uzundemir şehit annelerini ziyaret etti

İHA

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Anneler Gününde şehit anneleri yalnız bırakmadı.

Başkan Uzundemir şehit annelerini ziyaret etti

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Anneler Gününde şehit anneleri yalnız bırakmadı.
Başkan Uzundemir, sabah saatlerinde başladığı ziyaretlere geç saatlere kadar devam etti. Güne, şehit annelerini ziyaret ederek başlayan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, ziyaretlerde şehit anneleri ile uzun süre sohbet ederken, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.
Anneler Günü ziyaretlerinin ardından konuşan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; “Bu vatan uğruna seve seve canını veren evlatlar yetiştirdikleri için şehit annelerine şükranlarımızı ilettik" dedi.
Şehit annelerinin kendilerinde ayrı bir yeri oluğunu belirten Başkan Uzundemir; "Öncelikle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vatan için seve seve canlarını feda eden şehitlerimizin gönlümüzdeki yeri her zaman çok farklı. Onlardan geriye kalan şehit anneleri, babaları, eşleri ve çocukları bizlere emanet. Bizde onları ziyarete ederek, kendilerinin her zaman yanında olduğumuzu bilsinler istedik. Bizlerde kendilerinin birer evladıyız. Her birine ayrı ayrı sağlıklı ömürler diliyor, bu vesile ile tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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