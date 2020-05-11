Berberlere yoğun randevu talebi var

Bodrum’da berber ve kuaförler, yaklaşık 2 ay aranın ardından müşteri kabul etmeye başladı.

Korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları bugün açıldı. Randevu ile müşteri kabul eden işletmelere, ilk günden yoğun talep vardı. Müşterilerin işletme içerisinde yoğunluk oluşturmaması için açık alanda sosyal mesafeye uyarak beklemeleri gerekti vurgulandı. Polis ekipleri de berber, kuaför ve güzellik salonlarındaki yoğunluklar ile ilgili kontroller yapıyor. İşletme içerisinde ise koronavirüs tedbirleri alıyor. Maske takıp tek kullanımlık malzeme ile çalışan berber ve kuaförler, tıraş bıçağı ve ustura ile sakal tıraşı yapmıyor. Tıraşlar, makine ile yapılıyor. Tedbirler konusunda denetimler yapacağı ifade edilen Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, ellerindeki siperlikleri de berberlere dağıtacağı bildirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi de maske dağıtımı yapacak.

İşletmelerin hizmet bedellerine ise tedbir dolayısıyla oluşacak ekstra masraflardan dolayı belli oranda zam yapılacağı belirtildi. Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, zam talebinin miktarını Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne ilettiklerini, onaylanmasının ardından işletmelere tebliğ edileceğini söyledi.

Sabah saatlerinde dükkanlarını açan esnaflar ise müşterilerini randevu sistemine göre kabul etmeye başladı. Tıraş olmak için berbere gelen Mehmet Durmaz, 2 aydan beri tıraş olamadığını belirterek yasak kalkar kalkmaz gelip sıra aldığını söyledi.

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