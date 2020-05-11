’Yıkılıyor’ denilmişti, sezona hazırlanıyor

Bodrum’da geçtiğimiz günlerde yıkımına başlandığı duyurulan Dodo Beach’in, yerli yerinde durduğu ve sezon hazırlıkları yaptığı ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilen Yalıkavak Küdür Yarımadası’nın doğal haline kavuşması için başlatılan çalışmalarda sona gelindiği, Küdür Yarımadası’nda kalan son plaj işletmesinin de, Belediye ekipleri gözetiminde kaldırılmaya başlandığı bildirilmişti.

Açıklamada “350 metrekaresi ahşap iskele olmak üzerek yaklaşık bir dönümlük alanda faaliyet gösteren plaj işletmesinin yıkım işlemi, Yapı Kayıt Belgesinin iptal edilmesi ve akabinde diğer yasal süreçlerin tamamlanması sonucunda işletme sahibi tarafından gerçekleştirildi” denildi.

Muğla Çevre Platformu Bodrum Meclisi Eş Sözcüsü Güney Şirin ise yıkıldığı ifade edilen işletmenin yerli yerinde durduğu ve sezon hazırlıkları yaptığını kaydederek “Ben orayı her gün kontrol ettim. Sökülen sadece yarım metre genişliğinde teras. Diğer yerleri yeniliyorlar. Soyunma kabinleri yenilendi, üstleri kapatıldı. Sezona hazırlanmışlar, tertemiz her şey. Kuralı uygulayan, denetleyen işini yapmıyor” şeklinde konuştu.

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