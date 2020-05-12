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Elektrik direğinden kablo çalarken akıma kapılıp öldüğü öne sürüldü

DHA

Elektrik direğinden kablo çalarken akıma kapılıp öldüğü öne sürüldü

<br>Cavit AKGÜNAykut KURT / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde yakınlarının iki gündür kendisinden haber alamadığı Engin solmaz'ın (41), iddiaya göre kablo çalmak için çıktığı yüksek gerilim direğinde elektrik akımına kapılan yaşamını yitirdiği belirlendi. <br>Menteşe'nin Kafaca Mahallesi'ndeki bir beton firmasının şantiye alanında ceset görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine Menteşe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan jandarma, cesedin üzerinden Engin Solmaz ismine ait kimlik buldu. Solmaz'ın kablo ve elektrik izolatörü hırsızlığı için direğe çıktığı belirlendi. Solmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Milas'ın Ören Mahallesi'nde oturduğu öğrenilen Engin Solmaz'ın Cumartesi gününden bu yana kayıp olduğu ortaya çıktı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN Aykut KURT <br>2020-05-12 01:21:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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