Elektrik direğinden kablo çalarken akıma kapılıp öldüğü öne sürüldü

<br>Cavit AKGÜNAykut KURT / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde yakınlarının iki gündür kendisinden haber alamadığı Engin solmaz'ın (41), iddiaya göre kablo çalmak için çıktığı yüksek gerilim direğinde elektrik akımına kapılan yaşamını yitirdiği belirlendi. <br>Menteşe'nin Kafaca Mahallesi'ndeki bir beton firmasının şantiye alanında ceset görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine Menteşe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan jandarma, cesedin üzerinden Engin Solmaz ismine ait kimlik buldu. Solmaz'ın kablo ve elektrik izolatörü hırsızlığı için direğe çıktığı belirlendi. Solmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Milas'ın Ören Mahallesi'nde oturduğu öğrenilen Engin Solmaz'ın Cumartesi gününden bu yana kayıp olduğu ortaya çıktı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN Aykut KURT <br>2020-05-12 01:21:40<br>

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