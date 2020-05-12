Sevimli feret ilgi çekti

<br>Kadir ÖZEN/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar, sansargiller ailesinden bir feret buldu. Belediye ekiplerince teslim alınan feret, sevimliliğiyle dikkat çekti.<br>Gürece Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, sansargiller ailesinden, gelincik ve kokarcalarla akraba olan feret gördü. Evcil ve genellikle tavşan avlamak için kullanılan feretin bölgeye nasıl geldiği bilinmiyor. Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan feret, Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi. Sağlık kontrolünün ardından feret, gözlem altına alındı.<br>Öte yandan iki ay önce yaralı bulunan bir eşeğin tedavisi de tamamlandı. Sahibi bulunamayan eşeğin sahiplendirileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Kadir ÖZEN <br>2020-05-12 11:59:34<br>

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