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Otellerde sosyal mesafe ölçümleri yapılıyor Bodrumlu turizmciler hazırlıklara başladı

İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Haziran ayında turizm sezonunu açmayı planlamasıyla birlikte Bodrumlu turizmciler harekete geçti. Lüks otellerin restoranlarındaki masa sandalye aralıkları, şezlong aralıkları ölçülmeye başlandı. Sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde ayarlanan oteller personellerine eğitim vermeye hazırlanıyor.

Otellerde sosyal mesafe ölçümleri yapılıyor Bodrumlu turizmciler hazırlıklara başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Haziran ayında turizm sezonunu açmayı planlamasıyla birlikte Bodrumlu turizmciler harekete geçti. Lüks otellerin restoranlarındaki masa sandalye aralıkları, şezlong aralıkları ölçülmeye başlandı. Sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde ayarlanan oteller personellerine eğitim vermeye hazırlanıyor.
Korona virüs (Covid19) salgını en çok turizm sektörünü vurdu. Dünya çapında duran turizm sektörüyle ilgili belirsiz bir tablo gözükürken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye için Haziran ayını gösterdi. Haziran ayında kısmi olarak yaz turizmi için otelleri açmayı planladıklarını açıklayan Bakan Ersoy, turizmcileri heyecanlandırdı.

Turizm yeniden şekilleniyor
Turizmin gözbebeği Bodrum’da ise restoran ve barlar hazırlıklara yavaş yavaş başladı. Lüks oteller ise Covid19 salgınına karşı önlemler alıyor. Birçok otel sosyal mesafe konusunda restoranları yeniden dizayn ediyor. Masa aralıklarını 2 metre 10 santim bırakan restoranlar sandalye aralıklarını ise 1,5 metre olarak hesaplıyor. Normalde 500 kişi kapasiteli bir otel restoranının mesafe ölçümü alınmasıyla neredeyse yarıdan fazla sandalye kaldırılarak 150 kişinin oturacağı bir şekle getiriliyor. Otellerin tam doluluğu yakalaması halinde ise otel restoranları yemek yeme saatlerini doluluğa göre ayarlamayı planlıyor. Oda numarasına göre 2 veya 3 grup halinde restoranlara inecek olan yerli ve yabancı turistler yemekleri saatli olarak yiyecek. 500 kişilik bir otelin restoran kısmında sandalye sayısı 150’ye kadar düşeceği için gelen turistlere saatli olarak yemek verile bilecek. İlk grup saat 18.00’da, 2’inci grup saat 19.00’da, 3’üncü gurup ise saat 20.00’da restorana inip yemek yiye bilecek.

Şezlong aralıkları 2 metre
Restoranlarda uygulanan masa sandalye aralığı gibi deniz ve havuz kenarlarında bulunan şezlonglarda da sosyal mesafe ölçümleri yapılıyor. Sosyal mesafe aralığını metre ile ölçen otel yetilileri şezlong aralığını 2 metre olarak ölçüyor. Lobi girişinde resepsiyon görevlisi ile turist arasında yaklaşık 1,5 metrelik bir mesafe olacak. Otele girişte kullanılan imza kalemleri bile tek kişilik olacak şekilde Bodrum’da hazırlıklar yapılıyor. Bodrum’da bulunan birçok otelin şimdiden ateş ölçer, el dezenfektanları ve maske alımına başladığı öğrenildi. Bazı oteller ise kişiye özel el dezenfekte kutularını gelen turistlere vermeyi planlıyor.
Ambrosia Oteli Genel Müdürü İsmail Düşmez şimdiden restoran ayarlamalarını yaptıklarını belirterek, “Sosyal mesafe aralığı 1,5 ama insanlar oturduğu zaman sandalyeye bu mesafe yaklaşacak ister istemez. Biz 2 metre olarak hesaplıyoruz. 2 masa arası 2 metre 80 santim olarak ayarlıyoruz. Biz de artık ufak ufak tedbirlerimizi almaya başladık. Sosyal mesafeler belli, sandalye ve masa aralıkları belli, bu yüzden şimdiden otel restoranından başladık hazırlıklara. Sayın Bakanımızın yaptığı hareket planına göre hareket edeceğiz. Sayın Bakanımız çok uğraşıyor turizmi canlandırmak için. Özellikle yurtdışı uçuşlarıyla ilgili büyük bir çaba sarf ediyor. Eğer bunu başarabilirse bizim için en büyük müjde bu olur. Sadece restoranlarda değil şezlonglar arasında da sosyal mesafe olacak. Şezlonglar arasında da 2 metre sosyal mesafe olacak. Resepsiyonda, yürüyüş yollarında bile sosyal mesafe olacak. Belirlenen her yere şeritler konulacak. Gelen misafirlerimiz otele girdiği andan itibaren sosyal mesafeyi koruyacak. Bu durum sadece gelen misafirlerimiz için geçerli değil kendi personellerimiz de bu mesafeyi koruyacak. Herkes kendi departmanından ayrılmayacak” dedi.
Ramada Otel Genel Müdür Yardımcısı Satın Alma Müdürü Umut Türkeş ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıklamalarına istinaden önlemlerini almaya başladıklarını belirterek, “Otelimizin restoranında masa ve sandalye mesafelerini ayarlamaya başladık 1,5 ve 2 metre aralıklarla düzenliyoruz. Havuz başındaki şezlonglarımızın mesafelerini de ayarlıyoruz. Resepsiyon girişlerimizde misafir geldiğinde iletişim mesafesini ayarlıyoruz. Sağlık Bakanlığının da açıklamış olduğu dezenfektasyon uygulamalarına başladık. İlaçlama sistemlerine başladık. Odalarımızda misafir konaklayıp gittikten sonraki temizlik ve dezenfekte işlemleri için personellerimize eğitim vermeye başladık” diye konuştu.

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