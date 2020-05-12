Marmaris’te parklar çocukları bekliyor

– Korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan 20 yaş altı gençler ve çocuklar uzun bir sürenin ardından normalleşme sürecinde kısa süreliğine de olsa sokağa çıkmak için gün sayıyor.

Marmaris Belediyesi de parkları dezenfekte ederek çocuklar için hazırladı. Haftalardır sokağa çıkma kısıtlamasıyla evde kalan 20 yaş altı 2 grup halinde yarın ve cuma günü yeniden sokakla buluşacak. 014 yaş grubu 13 Mayıs Çarşamba günü, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde dışarı çıkabilirken, 1520 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan çocuk parkları da söz konusu günlerde ve saatlerde hizmet verecek. Marmaris Belediyesi’ne ait İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, Burunucu Macera Parkı – adrenalin bölümü hariç başta olmak üzere tüm parklar yarın küçük misafirlerini bekliyor olacak.

Bu kapsamda Marmaris Belediyesi uzun bir aradan sonra sokağa çıkacak olan çocuklar için parklarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. İlçede bulunan tüm çocuk parkları özel karışımlı dezenfektan ile temizlenerek, çocuklar için hazır hale getirildi.

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