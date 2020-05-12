Parklar, çocuklar için hazırlanıyor Menteşe Belediyesi sokağa çıkacak olan 14 yaş altı çocuklar için parklar, oyun grupları, meydanlar ve yürüyüş yollarında çalışmalarını tamamladı.

Menteşe Belediye ekipleri sokağa çıkacak 14 yaş altı çocuklar için kentteki tüm parklarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına başladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle 13 Mayıs Çarşamba günü ( yarın) saat 11.00 ile 15.00 arasında 014 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler sokağa çıkabilecek. Çocuklarımızın gençlerimizin olası virüs tehdidinden arındırılmış park, bahçe ve yeşil alanlarda oyunlarını oynayabilmeleri için büyük bir titizlikle dezenfeksiyon çalışması başlattık. Ekiplerimiz park ve yeşil alanlarımızı zaten periyodik olarak dezenfekte ediyorlardı. Bugünkü çalışmamızda yeşil alanlarımızdaki otlar temizlenirken, parklardaki oturma grupları da dezenfekte ediliyor. Halkımızın, çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Onların yarın güvenli bir şekilde güzel vakit geçirebilmeleri için çalışıyoruz. Çocuklarımızdan ve ebeveynlerimizden ricamız ülke genelinde alınan sağlık önlemlerine ve sosyal mesafe kurallarına uymaları. Biz Menteşe Belediyesi olarak bu süreçte halkımızın yanındayız” dedi.

Menteşe’de çocuk oyun grubu bulunan 117 park belediye ekiplerince dezenfeksiyon edilirken, yeşil alanlardaki otlarda temizlenerek çocuklar için hazırlanıyor.

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