Kaçık kazı yapanlara suçüstü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yapan dört kişi buldukları tarihi eserler ile birlikçe suçüstü yakalandı.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sahil Ceylan Mahallesi Asar Tepe Mevkii hassas korunacak alan içerisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket edildi. Olay yerinde O.Ö., A.P. ve M.Y. isimli şahıslar kaçak kazı yaparken suçüstü, K.A. isimli şahıs ise kazı mahalline 400 metre mesafede araç içerisinde gözetleme yaparken yakalandı.

Olay yerinde yapılan incelemede, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 2 adet madeni para, madeni ok ucu, 7 adet tarihi obje, dedektör, 2 adet kazma, kürek ve 10 adet el ile su arama aparatı ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili olarak O.Ö., A.P., M.Y. ve K.A. isimli şahıslar gözaltına alınmış olup adli işlemlere devam etmektedir.

