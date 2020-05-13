Ev sahibine kızdı, karavanda yaşamaya başladı

<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ev sahibinin bir odalı evin kirasını artırmasına öfkelenen Yılmaz Kurban (67), bankadan çektiği krediyle aldığı karavanda izole yaşam sürdürüyor.<br>Marmaris'te, 32 yıldır restoran, bar ve otel gibi çeşitli turizm işletmelerinde çalıştıktan sonra bir sürücü kursunda direksiyon öğretmenliği yapan Yılmaz Kurban, emekli oldu. Bir odalı dairede yalnız yaşayan Kurban, ev sahibinin yılbaşında 600 lira olan kirayı bin liraya artırmasına sinirlendi. Karavanda yaşama hayali olan Kurban, bir arkadaşının tavsiyesiyle Bursa'ya giderek, karavanların fiyatlarını araştırdı. Beğendiği karavanın pazarlığını yaptıktan sonra bir bankadan 50 bin lira kredi çekti. Karavanı satın alıp içini döşettikten sonra mart ayı başında Marmaris'e getirdi. 5 metrekarelik karavanda tuvaleti, banyosu, küçük oturma alanı ve yatma yeri bulunuyor. 4 panelli güneş enerjisi sistemi ile elektrik ihtiyacını da giderdi. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte karavanını Çıldır Mahallesi'nde bulunan Öğretmenevi otoparkına çekti. Burada yaşamını sürdüren Yılmaz Kurban'a; Marmaris İlçe Vefa Kurulu, belediye ve polis ekipleri destek oldu. Su, gıda gibi temel ihtiyaçlarını 3 günde bir gelen ekipler karşılamaya başladı.<br>Karavanda yaşadığı için mutlu olduğunu belirten Yılmaz Kurban, "Ben öyle dağda veya doğa ile baş başa yaşamayı sevmiyorum. Şehre alışmış bir insan olarak Marmaris merkeze kalmayı tercih ettim. Tabii bir ev gibi değil ama en azından sokakta kalmıyorum. Bu virüs tedbirleri olmasaydı, başka ilçeleri dolaşır, 2-3 gün kalıp şehirleri tanırdım. Şu anda mecburiyetten burada kaldım. Yemeğimi kendim yapıyorum. Bazen alışverişlerimi tanıdıklarıma yaptırıyorum. Karavan huzurlu ve güzel tabii zorlukları da var" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN <br>2020-05-13 08:05:55<br>

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