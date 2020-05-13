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Seydikemer’de yaylalarda karla mücadele sürüyor

İHA

Seydikemer Belediyesi, temel mahallesi 3 bin metre rakımlı Matmara Yaylası'nda yer yer 11 buçuk metreyi bulan karla kaplı yolları yaz aylarında yaylalara göçen hayvancıların ulaşımına açmak için çalışma yapıyor.

Seydikemer’de yaylalarda karla mücadele sürüyor

Seydikemer Belediyesi, temel mahallesi 3 bin metre rakımlı Matmara Yaylası’nda yer yer 11 buçuk metreyi bulan karla kaplı yolları yaz aylarında yaylalara göçen hayvancıların ulaşımına açmak için çalışma yapıyor.
Seydikemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, temel mahallesinin Matmara Yaylası’dakarla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlkbahar mevsimiyle birlikte Seydikemer’de yaylalarda karla mücadele hız kazandı. Toros Dağları’nın eteklerinde 11 buçuk metreyi bulan karlı yolları açmak için Seydikemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleri ile kesintisiz çalışıyor.
Ekim ayından Mayıs ayına kadar yaklaşık 7 ay karla kaplı olan yayla yolunda çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolun birçok kısmını ulaşıma açtı. Özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yazın mera olarak kullandığı Matmara Yaylasının yolu Yörüklerin göç zamanına yetiştirilecek.

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