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Firari Can Dündar'ın villasının 188 metrekarelik kısmı, hazine arazisinde çıktı

DHA

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla,) (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'den sonra firari gazeteci Can Dündar'ın da villasının kaçak olduğu ortaya çıktı. 376 metrekarelik villanın 188 metrekarelik kısmının, hazine arazisi içinde kaldığı, bahçe duvarının 27 metrekarelik kısmının ise orman alanını işgal ettiği belirlendi. Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan Can-Dilek Dündar çiftinin villasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki deniz manzaralı villanın bahçe duvarının 27 metrelik kısmının,...

Firari Can Dündar'ın villasının 188 metrekarelik kısmı, hazine arazisinde çıktı

<br>Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla,) (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'den sonra firari gazeteci Can Dündar'ın da villasının kaçak olduğu ortaya çıktı. 376 metrekarelik villanın 188 metrekarelik kısmının, hazine arazisi içinde kaldığı, bahçe duvarının 27 metrekarelik kısmının ise orman alanını işgal ettiği belirlendi.<br>Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan Can-Dilek Dündar çiftinin villasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki deniz manzaralı villanın bahçe duvarının 27 metrelik kısmının, ormanlık alanı işgal ettiği tespit edildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde, şu açıklamaya yer verildi:<br>"Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanını işgal edilmiş. Orman arazisini duvarla çevirip villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır."<br>Öte yandan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.<br>Can Dündar ile eşi Dilek Dündar'ın, ortak tapuya sahip olduğu villayla ilgili Almanya'nın Berlin şehri noteri Torsten Körster kanalıyla 18 Temmuz 2018'de vekaletname verilmiş, 3 kişiye satılması için Bodrum Tapu Müdürlüğü'ne başvurulmuştu. Ancak Tapu Müdürlüğü'nün, Dündar'ın firari olduğunun bilinmesi nedeniyle satışta hukuki sakınca olup, olmadığını öğrenmek için savcılığa resmi yazıyla başvurması üzerine satış gerçekleştirilememişti.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN <br>2020-05-13 12:27:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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