Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde sona yaklaşıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde sona yaklaşıldı

İHA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ismini halkın belirlediği, bünyesinde çok amaçlı salon, kreş, çocuk atölyesi, sanat atölyeleri, dijital kütüphane, sergi salonu, spor salonu, düğün salonu, kitap kafe ve kapalı otopark bulunan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde sona yaklaşıldı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ismini halkın belirlediği, bünyesinde çok amaçlı salon, kreş, çocuk atölyesi, sanat atölyeleri, dijital kütüphane, sergi salonu, spor salonu, düğün salonu, kitap kafe ve kapalı otopark bulunan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı Mart ayında temelini attığı ve bölgeye kazandıracağı en önemli yatırımların başında gelen Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Özellikleri ile bir çok sosyal aktivitenin bir arada yapılabileceği ve ismini halkın belirlediği Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi çalışmalarında sona gelindi.
Çağdaş Yaşam Merkezi’nde devam eden çalışmaları inceleyen ve yetkilelerden bilgi alan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman, Muğla’da büyük bir aile olduklarını ve kısa süre sonra açılışını yapacakları tesisin Muğla’ya çok yakışan bir tesis olacağını ifade etti.
7’den 70’E Tüm Vatandaşlara Hizmet Eden Merkez
Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi 750 kişilik 1313 metrekare çok amaçlı salon, 120 çocuk kapasiteli kreşi, dijital kütüphanesi, koleksiyon kitap bölümü, okuma, çalışma odaları, fitness salonu, sergi salonları, Kısa Mola Merkezi, 300 araçlık kapalı otoparkı ve daha birçok özelliği ile 7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap edecek şekilde tasarlandı. Türkiye’de bir ilk olan ve vatandaşlar tarafından çok beğenilen Kısa Mola hizmeti de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’ndeki yeni yerine taşınarak vatandaşlara bu merkezde hizmet verecek. Ayrıca dezavantajlı gruplara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler, meslek edindirme çalışmaları için atölyeler de olacak.
Başkan Gürün; “Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Muğla’ya Çok Yakışacak”
Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nin her yaştan vatandaşı bir araya getirecek özellikleri ile bir buluşma, keyifli vakit geçirme alanı olacağını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün etrafındaki sosyal tesisler ve Kışla Parkı ile bir bütünlük oluşturacak tesisin Muğla’ya çok yakışacağını belirtti. Başkan Gürün; “Türkiye Cumhuriyeti’ne doktor, eğitimci, bilim insanı olarak büyük hizmetler veren insanlara umut olan ve ülkemizin geleceği için çağdaşlaşma tohumlarını Anadolu’nun tüm topraklarına yayan, güzel insan Türkan Saylan’ın isminin yaşayacağı tesisimiz Atatürk’ün izinde fikri, irfanı, vicdanı hür nesillerin yetişmesine yardımcı olacak, mutluluklara, umuda, sevgiye ev sahipliği yapacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özdil’in villasında yıkımı durdurma kararı
YEREL HABERLER Özdil’in villasında yıkımı durdurma kararı
Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında (3)
YEREL HABERLER Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında (3)
Çocuklar sokağa çıkıp, parklarda eğlendi
YEREL HABERLER Çocuklar sokağa çıkıp, parklarda eğlendi
Menteşe'de çocuklar parklara akın etti
YEREL HABERLER Menteşe'de çocuklar parklara akın etti
Kavaklıdere’de 7 bin 500 metre kanalizasyon hattı döşendi
YEREL HABERLER Kavaklıdere’de 7 bin 500 metre kanalizasyon hattı ...
Muğla’da doğurganlık oranı düştü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılı doğurganlık oranları açıklanırken, Muğla doğurganlık hızında 81 il içinde 62’nci sırada yer aldı
YEREL HABERLER Muğla’da doğurganlık oranı düştü Türkiye İstatistik ...
Firari Can Dündar'ın villasının 188 metrekarelik kısmı, hazine arazisinde çıktı
YEREL HABERLER Firari Can Dündar'ın villasının 188 metrekarelik ...
Seydikemer’de yaylalarda karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Seydikemer’de yaylalarda karla mücadele sürüyor
Fethiye’de yerleşik yabancılardan teşekkür
YEREL HABERLER Fethiye’de yerleşik yabancılardan teşekkür
Marketlere dadanan cep telefonu hırsızları polise yakalandı
YEREL HABERLER Marketlere dadanan cep telefonu hırsızları polise ...
Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında/ Ek ...
Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında (2)
YEREL HABERLER Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında (2)
Belediye ekipleri, Yılmaz Özdil’in villasında yıkım çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Belediye ekipleri, Yılmaz Özdil’in villasında yıkım ...
Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında
YEREL HABERLER Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında
Ev sahibine kızdı, karavanda yaşamaya başladı
YEREL HABERLER Ev sahibine kızdı, karavanda yaşamaya başladı
Bahçeden kenevir, evden esrar çıktı
YEREL HABERLER Bahçeden kenevir, evden esrar çıktı
Kaçık kazı yapanlara suçüstü
YEREL HABERLER Kaçık kazı yapanlara suçüstü
Özdil'in komşularının villaları da mühürlendi
YEREL HABERLER Özdil'in komşularının villaları da mühürlendi
Parklar, çocuklar için hazırlanıyor Menteşe Belediyesi sokağa çıkacak olan 14 yaş altı çocuklar için parklar, oyun grupları, meydanlar ve yürüyüş yollarında çalışmalarını tamamladı.
YEREL HABERLER Parklar, çocuklar için hazırlanıyor Menteşe ...
Bafa’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bafa’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Yılmaz Özdil’in villası siteyi karıştırdı Özdil’in komşularının evleri de mühürlendi
YEREL HABERLER Yılmaz Özdil’in villası siteyi karıştırdı Özdil’in ...
Marmaris’te parklar çocukları bekliyor
YEREL HABERLER Marmaris’te parklar çocukları bekliyor
Milas'ın yeni hastane yolunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Milas'ın yeni hastane yolunda sıcak asfalt ...
Başkan Paskal’dan Ticari Taksilere Kovid-19 Uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Paskal’dan Ticari Taksilere Kovid-19 Uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X