Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında (3)

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<br>YIKIM DURDURULDU<br>Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı için verilen sürenin dolmasının üzerine bugün Bodrum Belediyesi Fen İşleri ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince başlatılan yıkım işlemi durduruldu. Özdil'in avukatının itirazı üzerine Muğla Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı alındığı belirtildi.Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN<br>2020-05-13 13:39:01<br>

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