Sokağa çıkmayı tamamen yanlış anladılar, denize girdiler Sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat arada çocuklar denize koştu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat ara veren çocuklar, denize girip sahil kenarlarında doyasıya eğlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilmesini tamamen yanlış anlayan aileleri ise polis ekiplerince uyarıldı.

Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, geçtiğimiz hafta 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı sokağa çıkma izninden faydalanarak 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıya çıkabildiler.



Sahiller çocuklarla doldu taştı

Bugün ise kontrollü normalleşme planına göre 014 yaş arası saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıya çıktı. 1520 yaş grubu ise, 15 Mayıs Cuma günü yine saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Bodrum’da 014 yaş arası çocuklar sokağa çıktı. Çoğunluğu aileleri ile birlikte sokağa çıkan çocuklar, cadde ve sokaklar ile sahillerde yoğunluk oluşturdu. Sıcak havayı da fırsat bilen aileler çocuklarıyla birlikte sahil kenarlarına akın etti. Bazı çocukların ise denize girdiği görüldü. Denize girenlere sahilde yoğunluk oluşturanlara polis ekipleri tarafından uyarılarda bulunuldu. Bodrum sokakları ve caddeleri ise korona virüs öncesini aratmadı. Güvenlik güçleri de sosyal mesafe konusunda sık sık uyarı yaptı. Ailesi ise birlikte sokağa çıkan Menekşe Doğal isimli çocuk, “Dışarı çıkmayı çok özledim. Uzun zamandır arkadaşlarımla görüşemiyorum. Onları çok özledim” dedi.

10 yaşındaki Deniz Angın da, “Evde bunalıyordum. Bu çok güzel oldu” diye konuştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat ara verilmesini tamamen yanlış anlayan bazı aileler ise çocuklarını denize sokmayı ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.