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Muğla’da maskesiz sokağa çıkmak yasak Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulu Muğla genelinde 15 Mayıs’tan itibaren Kovid-17 salgın tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkış yasaklandı.

İHA

Korona virüs salgınını koruma tedbirleri kapsamında Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararla 15 Mayıs tarihinden itibaren sokağa koruyucu maskesiz çıkışlar yasaklandı.

Muğla’da maskesiz sokağa çıkmak yasak Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulu Muğla genelinde 15 Mayıs’tan itibaren Kovid-17 salgın tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkış yasaklandı.

Korona virüs salgınını koruma tedbirleri kapsamında Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararla 15 Mayıs tarihinden itibaren sokağa koruyucu maskesiz çıkışlar yasaklandı.
Kurul aldığı son kararda, ‘Yenidoğan her bebeğin ilk testinin hastaneden taburcu olmadan önce mutlaka yapılmasına, işitme taramasından kalan bebeklerin tekrar testleri için 31 Mayıs 2020 tarihi sonrasına randevu verilmesine, ayrıca ilimizde referans merkezi olmaması nedeniyle işitme tarama sevkli bebeklerin il dışına gitme durumlarının 31 Mayıs 2020 tarihi sonrasına ertelenmesine. İlimizde bulunan tüm vatandaşlarımızın; başta pazaryerleri, marketler, toplu olarak çalışılan işyerleri, toplu taşıma araçlarında (satıcı, müşteri, çalışan herkes) maske kullanımının zorunlu olmasının yanında, vatandaşlarımızın her türlü alanlarda (cadde, sokak, parklar, alışveriş merkezleri gibi vb. açık ve kapalı tüm alanlar) ve araçlarında konutlarından çıktıkları andan itibaren maske kullanımının 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren zorunlu olmasına” kararı alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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