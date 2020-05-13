Muğla´da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

<br>Ahmet Turhan ALTAY/MUĞLA, (DHA)MUĞLA´da, cuma gününden itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.<br>Muğla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bugün Vali Esengül Civelek başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentte, 15 Mayıs Cuma gününden itibaren maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi kararı alındı.<br>Kararla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Başta pazar yerleri, marketler, toplu olarak çalışılan iş yerleri, toplu taşıma araçlarında (satıcı, müşteri, çalışan herkes) maske kullanımının zorunlu olmasının yanında, vatandaşlarımızın her türlü alanlarda (cadde, sokak, parklar, alışveriş merkezleri gibi vb. açık ve kapalı tüm alanlar) ve araçlarında, konutlarından çıktıkları andan itibaren maske kullanımının 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren zorunlu olmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Ahmet Turhan ALTAY<br>2020-05-13 18:37:45<br>

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