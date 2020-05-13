Marmaris´te 5 gündür kayıp kasiyerin sahilde cesedi bulundu

<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MARMARİS'te, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen süpermarkette kasiyer olarak çalışan Altan Keskin'in (33) cesedi, karaya vurmuş halde bulundu.<br>Süpermarket zincirinin Marmaris'teki şubesinde kasiyer olarak çalışan Altan Keskin (33), 5 gün önce kayboldu. Keskin'in ailesi, meraklanarak polise gidip, oğulları için kayıp ihbarında bulundu. Polis, 5 gün boyunca yaptığı araştırmada Keskin´in izine ulaşamadı. Bugün ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta olan koruma altındaki Günnücek Milli Parkı Sahili'nde bir ceset olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemede cesedin, 5 gün önce kayıp ihbarı yapılan Altan Keskin'e ait olduğunu tespit etti. İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cesette yapılan ilk incelemede, keskin aletle ya da ateşli silahla yaralanma izine rastlanmadı. Keskin´in cansız bedeni, kesin ölüm raporu için Muğla Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.<br>Öte yandan Altan Keskin'in uzun süredir psikolojik rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü öğrenildi. Yüzme bilmediği de öğrenilen Keskin´in cep telefonunu kapatıp üzerindeki kimlik ve belgeleri karaya bırakarak elbiseleri ile denize açıldığı tespit edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN<br>2020-05-13 21:26:51<br>
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