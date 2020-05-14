Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında (5)

<br>AVUKATININ TALEBİ REDDEDİLDİ<br>Muğla´nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villayla ilgili Muğla 1. İdare Mahkemesi, Özdil´in avukatının villanın yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılması konulu talebini değerlendirdi. Mahkeme, Özdil´in avukatı Özlem Ayazöz´ün talebini reddetti.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN<br>2020-05-13 23:07:56<br>
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