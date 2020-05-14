Datça Emniyeti çocukları sevindirdi

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

– Muğla’nın Datça ilçesinde, polis ve bekçiler tarafından kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar hediye boyama kitaplarıyla sevindirildi.

Datça’da, korona virüs nedeniyle uzun süredir evden çıkamayan ancak dün kısa süreliğine dışarıya çıkmalarına izin verilen minikler, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından unutulmadı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce temini sağlanan 100 adet boyama kitabı, polis Halkla ilişkilerini güçlendirmek kapsamında çarşı ve mahalle bekçileri, trafik personeli ve bayan polis memurları tarafından evlerinde bulunan çocuklara dağıtıldı.

Datça polisi, miniklere 100 adet boyama kitabı dağıtarak, onların evde daha rahat vakit geçirmelerini sağlamaya yönelik bir adım atmış oldu.

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