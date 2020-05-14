Tarihi Yağ Hali yeniden canlanıyor Muğla’nın Menteşe ilçesi Arasta bölgesinde bulunan tarihi Yağ Hali aslına uygun olarak yapılan çalışmalarda yüzde 51’i tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde Arasta’daki eski Yağ Hali olarak bilinen alanı yeni yüzüyle Muğlalılarla buluşturuyor.

26 Eylül 2019 tarihinde yer tesliminin yapılmasının ardından başlanan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 2 Milyon 59 Bin 100 TL yatırımla devam eden ve Muğlalıların sosyal, kültürel, ekonomik olarak buluşacakları ve tarihi dokunun canlanacağı bir alan olan Arasta’daki eski Yağ Halinin yüzde 51’i tamamlandı. Yağ Halinde taş duvar örüm işleri tamamlanırken, bodrum katta seramik döşemesi, kapı montajı ve badana işlemleri tamamlandı. Islak hacim imalatları ise devam etmekte.



Yağ hali tarihi dokunun canlanacağı bir alan olacak

Muğla Belediyesi döneminde çalışmalarına başlanan mülkiyet sorunları nedeni ile 12 yıl süren, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi hazırlanan Yağ Hali yeni yüzüyle Muğlalıların sosyal, kültürel, ekonomik olarak buluşacakları ve tarihi dokunun canlanacağı bir alan olacak. Yağcılar Hanı olarak bilinen alanın yakınındaki 370 Ada 46 Parselde sinema gösterimleri, müzik dinletilerinin yapılabileceği 200 metrekarelik iç avlu, zemin ve üst katta kent dokusuna, mimariye ve ekonomik yapıya uygun alanlar yapılacak.



“Yağ Hali eski ve yeni kuşakların buluşma noktası olacak”

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yağ Hali olarak bilinen alandaki çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün uzun süren çalışmalardan sonra Arasta, Zahire Pazarı gibi Yağ Hali’nin de canlanan tarihi dokuya katılacağını söyledi. Başkan Gürün; “Saatli Kule Caddesi, Tabakhane, Kurşunlu Caddesi, Arasta ve Zahire Pazarı’nda yaptığımız çalışmalar ve tarihi dokunun canlandırılmasıyla buralarda sosyal, kültürel, ekonomik yaşam alanları oluşturuldu. Yağcılar Hanı yakınındaki Yağ Hali olarak bilinen alanı üzerindeki beton yapılardan kurtararak tekrar gün yüzüne çıkarmak ve o alanı yeni yüzüyle vatandaşlarımızla buluşturmak için başlattığımız çalışmalar sonuçlandı ve inşaata başlandı. Muğlalı hemşehrilerimizin sosyal, ekonomik aktiviteler için bir araya gelecekleri, oluşturulan avlusuyla müzik dinletilerinin, film gösterimlerinin yapılabileceği bir yapıyı Menteşe İlçemizde hemşehrilerimizle buluşturacağız. Tarihi doku içerisinde yeni yüzüyle Muğla’ya yakışan bir alan olacak bu yapı geçmişle gelecek arasında bir köprü vazifesi görecek, eski ve yeni kuşakların buluşma noktası olacak” dedi.

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