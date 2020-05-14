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Köyceğiz’de uyuşturucu operasyonu

İHA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde alınan istihbari bilgiler sonrası uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen üç kişinin üzerinde 10 paket eroin ele geçirildi.

Köyceğiz’de uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde alınan istihbari bilgiler sonrası uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen üç kişinin üzerinde 10 paket eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Köyceğiz İlçesinde oturan K.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda K.Ç., Ü.K. ve O.K. isimli şahıslar aralarında gerçekleşen alışveriş esnasında suçüstü yakalandı. Şahıslar üzerinde yapılan aramada, satışa hazır birer gram olarak paketlenmiş halde toplam 10 paket 10 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak K.Ç., Ü.K. ve O.K. isimli şahıslar gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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