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Milas meclisi olağanüstü toplandı

İHA

Milas Belediye Meclisi, Milas Kaymakamlık makamından alınan özel izinle Milas Belediye Toplantı ve Düğün Salonu'nda olağanüstü toplantıda bir araya geldi.

Milas meclisi olağanüstü toplandı

Milas Belediye Meclisi, Milas Kaymakamlık makamından alınan özel izinle Milas Belediye Toplantı ve Düğün Salonu’nda olağanüstü toplantıda bir araya geldi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Salgın sebebiyle yaşanan sosyoekonomik sorunlar nedenlerden dolayı vatandaşı, belediyemizi ilgilendiren bazı ödemelerle ilgili esneklikler sağlanması, ödemelerin ötelenmesi, taksitlendirilmesi gibi konuları ele almamız gereken olağanüstü bir meclis toplantısı yapmamız ihtiyacı doğdu. Kaymakamlıktan almış olduğumuz izinle şuanda toplantımızı yapıyoruz. Yasa gereği de sadece gündemdeki maddeleri görüşüp toplantımızı sonlandıracağız. İki tane gündem maddemiz var. Birinci gündem maddemiz belediyemizin taşınmazlarıyla ilgili satış, ecrimisil ve kira bedellerinin ertelenmesiyle diğeri ise katı atık toplama ücretleriyle ilgili” dedi.
Başkan Tokat’ın yapmış olduğu kısa açıklamanın ardından gündem maddelerine geçildi. Toplantının ilk gündem maddesini “Yeni korona virüs (Kovid19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle, 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanunun 1. Maddesinin (ç) fıkrası ile Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine, söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi ve bu kapsamda 19/03/2020 tarihi ile 01/07/2020 tarihleri arasındaki dönemin ertelenip ertelenmeyeceği hususunun görüşülmesi” oluşturdu.
İlk gündem maddesiyle ilgili açıklamada bulunan Başkan Tokat, “konuyla ilgili zaten yasal bir düzenleme yapıldı. Biz sadece kararını alacağız” dedi ve oylamaya sundu. Madde meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.
Toplantının ikinci gündem maddesi a, b ve c olmak üzere üç ayrı başlıkta ele alındı. Yeni Koronavirüs (Covid19) salgını kaynaklı alınan önlemler, kanunlar ve genelgeler kapsamında;
“Faaliyetleri durdurulan işletmelerin 27/10/2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Atıksu Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Berteraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik çerçevesinde; Su aboneliği olan ve MUSKİ tarafından su faturaları ile birlikte tahsil edilen işletmelerin faaliyetleri durdurulan ve faaliyette bulunulmayan dönemler için Evsel Katı Atık Ücretlerinden muaf tutulması;
08.11/2019 tarih 2019/258 sayılı Belediye Meclis Kararına göre su aboneliği bulunmayan veya ön ödemeli su sayacı kullanan abonelerden Mayıs ve Kasım aylarında tahsil edilecek Evsel Katı Atık Ücretlerinin 31.05.2020 vadeli ilk altı (6) aylık dönemin Belediye Meclisinin uygun göreceği bir tarihe ertelenmesi talebinin görüşülmesi;
İlçemizde mevcut bulunan ve bu süreçte faaliyetlerine izin verilmeyen Pazar yerlerinde Pazar esnafının evsel katı atık ücretlerinin kapalı kaldığı süre boyunca muaf tutulmasına ve açık olan Pazar yerleri ile ilgili olarak 2020/MartNisan ve Mayıs aylarında tahsil edilmesi gereken Evsel Katı Atık Ücret ödeme sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı konunun görüşülmesi” konuları tek tek ele alındı.
Maddelerle ilgili alınan bazı kararların Büyükşehir Meclisi’nde yeniden ele alınacağının da altını çizen Başkan Tokat, “Olağanüstü meclis gündemimiz bu kadardı. Yasalarla belirlenen haklardan vatandaşların faydalanması için bu meclisi yapmamız gerekiyordu. Bugün aldığımız kararlarla Milas Belediyesi yaklaşık 130 kiracısından kira almayacak, 362 kiracımıza ise erteleme yapacağız. Katı atık ücreti ile ilgili olarak da bilgilendirmelerimizi ve kararlarımızı aldık. Katıldığınız için teşekkür ederiz” dedi.

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