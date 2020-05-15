Mahkeme Özdil'in savunmasını alacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mahkeme Özdil'in savunmasını alacak

DHA

Cavit AKGÜNAykut KURT/BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in, satın aldığı imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımında savunma yapması bekleniyor. Ailenin avukatının itirazı üzerine 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alan Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce Hülya Özdil´in savunması alınacak. Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı'...

Mahkeme Özdil'in savunmasını alacak

<br>Cavit AKGÜNAykut KURT/BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in, satın aldığı imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımında savunma yapması bekleniyor. Ailenin avukatının itirazı üzerine 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alan Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce Hülya Özdil´in savunması alınacak.<br>Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi tarafından yapıya Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeriiki bağımsız bölüm142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı Özdil ailesi, villaya çevirdi. Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu. Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, teras ve müştemilatın 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti.<br>Bu gelişmenin ardından villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa, Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, 'Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur' denildi. Belediye söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi.<br>SÜRE DOLDU, YIKIM GERÇEKLEŞMEDİ<br>Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapılan incelemeler sonucu Yılmaz Özdil'in komşularının villalarından bazılarının da yapı kayıt belgelerini iptal etti. Belediye ekipleri, bu villaları da mühürledi. Gelinen aşamada, tebligata rağmen Özdil ailesi villaya gelmediği gibi, yıkım için herhangi bir çalışma da yapmadı.<br>Verilen süre dün doldu. Bunun üzerine Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dün sabah villaya geldi. Dört kamyonet ile villaya gelen yaklaşık 20 kişilik ekip, kaçak eklentilerin yıkımı öncesi kiremitleri kaldırarak işe başladı.<br>ÖZDİL AİLESİNİ ÜZECEK KARAR<br>Özdil'in avukatı Özlem Ayaözü'nün itirazı üzerine Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ekipler terastaki kiremit aktarımını bırakarak villadan ayrıldı. Ayrıca aynı mahkeme, Avukat Ayaöz'ün villanın yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılması konulu talebini değerlendirdikten sonra reddetti. İptal gerekçesi ise, yapıya 31 Aralık 2017'den sonra çeşitli eklentiler yapılması oldu. Ailenin avukatının itirazı üzerine 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alan Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce Hülya Özdil´in savunması alınacak.<br>Gerekçeli ara kararda şu ifadelere yer verildi:<br>"2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20'nci ve 27'nci maddeleri uyarınca ara kararı cevabı ve birinci savunması için davalı idareye 30 gün süre verilmesine, 2577 Sayılı Kanun'un 27/2'nci maddesinde uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesinin; savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurabileceği hüküm altına alındığından dava konusu günlük yıkım işleminin uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olması nedeniyle yukarıda belirtilenlerden müteşekkil ara kararının cevabının alınması ve savunma verilmesi ya da ara kararına cevap verme ile davaya savunma verme sürelerinin geçirilmesinden sonra yürütmenin durdurulması talebinin yeniden incelemeye alınarak talep hakkında yeniden bir karar verilinceye kadar teminat alınmaksızın dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, ara kararı gereklerini yerine getirmenin mecburî olduğu, ara kararı ile istenilen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak gönderilmemesi halinde dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verileceği ve bu durumun ara kararı gereğini yerine getirmeyen ilgililer hakkında sorumluluk doğuracağı hususunun davalı idareye karar verildi."DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN Aykut KURT <br>2020-05-15 15:59:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Saklı koyda gizi saklı denize girdiler Gençler 10 kilometrelik yolu denize girmek için yürüdü Sokağa çıktıkları andan itibaren tüm kuralları çiğnediler
YEREL HABERLER Saklı koyda gizi saklı denize girdiler Gençler 10 ...
Fethiye’de 62 milyonluk altyapısı hamlesi Fethiye’de 62 milyon TL’ye mal olacak Hisarönü-Ovacık Kanalizasyon şebeke ve kollektör yapımı işinin startı verildi.
YEREL HABERLER Fethiye’de 62 milyonluk altyapısı hamlesi Fethiye’de ...
Başkan Oktay’dan engelli gençlere 19 Mayıs ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Oktay’dan engelli gençlere 19 Mayıs ziyareti
Milas meclisi olağanüstü toplandı
YEREL HABERLER Milas meclisi olağanüstü toplandı
Milas'ta Gençlik Haftası etkinlikleri törenle başladı
YEREL HABERLER Milas'ta Gençlik Haftası etkinlikleri törenle başladı
Başkan Paskal; “Zam istemiyoruz pandemi dönemi fiyatı uygulansın”
YEREL HABERLER Başkan Paskal; “Zam istemiyoruz pandemi dönemi fiyatı ...
Datça'da 15-20 yaş arası gençler sokağa çıktı
YEREL HABERLER Datça'da 15-20 yaş arası gençler sokağa çıktı
Muğla'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Muğla'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Muğla aktif 5 fay zonu üzerinde yer alıyor Deprem Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı
YEREL HABERLER Muğla aktif 5 fay zonu üzerinde yer alıyor Deprem ...
Bodrum'da mandalina ağaçları istilaya uğradı Mandalina ağaçları yok olmaya başladı, tek umutları uğur böceği
YEREL HABERLER Bodrum'da mandalina ağaçları istilaya ...
İmkansızlık mucit yaptı
YEREL HABERLER İmkansızlık mucit yaptı
İmkansızlık mucit yaptı
YEREL HABERLER İmkansızlık mucit yaptı
Muğla’da konut satışlarında büyük düşüş
YEREL HABERLER Muğla’da konut satışlarında büyük düşüş
Muğla genç nüfus oranında Türkiye sonuncusu
YEREL HABERLER Muğla genç nüfus oranında Türkiye sonuncusu
Muğla'da 15-20 yaş arası gençler sokağa çıktı
YEREL HABERLER Muğla'da 15-20 yaş arası gençler sokağa çıktı
Engelli yelkencinin azmi
YEREL HABERLER Engelli yelkencinin azmi
Engelli yelkencinin azmi
YEREL HABERLER Engelli yelkencinin azmi
Engelli milli yelkencisi Hüseyin Akbulut; "Engeli beyinde aşıp, insanlardan uzaklaşmayalım"
YEREL HABERLER Engelli milli yelkencisi Hüseyin Akbulut; "Engeli ...
Yüzerek karşıya geçmeye çalıştı Yüzmekten bitkin düştü son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Yüzerek karşıya geçmeye çalıştı Yüzmekten bitkin ...
İki katlı yayla evi yandı Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası Kadıkahvesi mevkiinde iki katlı ahşap yayla evi çıkan yangında tamamen yandı.
YEREL HABERLER İki katlı yayla evi yandı Menteşe ilçesi Karabağlar ...
Köyceğiz’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Köyceğiz’de uyuşturucu operasyonu
TUBİTAK Başkanından mucit Ramazan’a destek
YEREL HABERLER TUBİTAK Başkanından mucit Ramazan’a destek
Menteşe halk pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Menteşe halk pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı
Marmaris Belediyesi Fen İşleri hız kesmiyor
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi Fen İşleri hız kesmiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X