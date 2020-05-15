Köyceğiz’de kenevir bahçesine operasyon

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Köyceğiz’de kenevir bahçesine operasyon

İHA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda hint keneviri ele geçirildi.

Köyceğiz’de kenevir bahçesine operasyon

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı ihbarı aldı. Alınan istihbari bilgi sonrası H.Ş. ve M.Ş. isimli şahısların ev ve arazilerinde ilgili Cumhuriyet savcılığından alınan talimat sonrası arama yapıldı. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Köyceğiz İlce Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahısların ev ve eklentileri ile arazilerinde yapılan aramada 173 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak H.Ş. ve M.Ş. isimli şahıslar gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dalyan’da uyuşturucu imalathanesine operasyon Ortaca’nın Dalyan mahallesinde evinde uyuşturucu imal ettiği ileri sürülen şahıs, jandarma tarafından gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ele geçirildi.
YEREL HABERLER Dalyan’da uyuşturucu imalathanesine ...
Saklı koyda gizi saklı denize girdiler Gençler 10 kilometrelik yolu denize girmek için yürüdü Sokağa çıktıkları andan itibaren tüm kuralları çiğnediler
YEREL HABERLER Saklı koyda gizi saklı denize girdiler Gençler 10 ...
Mahkeme Özdil'in savunmasını alacak
YEREL HABERLER Mahkeme Özdil'in savunmasını alacak
Fethiye’de 62 milyonluk altyapısı hamlesi Fethiye’de 62 milyon TL’ye mal olacak Hisarönü-Ovacık Kanalizasyon şebeke ve kollektör yapımı işinin startı verildi.
YEREL HABERLER Fethiye’de 62 milyonluk altyapısı hamlesi Fethiye’de ...
Başkan Oktay’dan engelli gençlere 19 Mayıs ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Oktay’dan engelli gençlere 19 Mayıs ziyareti
Milas meclisi olağanüstü toplandı
YEREL HABERLER Milas meclisi olağanüstü toplandı
Milas'ta Gençlik Haftası etkinlikleri törenle başladı
YEREL HABERLER Milas'ta Gençlik Haftası etkinlikleri törenle başladı
Başkan Paskal; “Zam istemiyoruz pandemi dönemi fiyatı uygulansın”
YEREL HABERLER Başkan Paskal; “Zam istemiyoruz pandemi dönemi fiyatı ...
Datça'da 15-20 yaş arası gençler sokağa çıktı
YEREL HABERLER Datça'da 15-20 yaş arası gençler sokağa çıktı
Muğla'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Muğla'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Muğla aktif 5 fay zonu üzerinde yer alıyor Deprem Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı
YEREL HABERLER Muğla aktif 5 fay zonu üzerinde yer alıyor Deprem ...
Bodrum'da mandalina ağaçları istilaya uğradı Mandalina ağaçları yok olmaya başladı, tek umutları uğur böceği
YEREL HABERLER Bodrum'da mandalina ağaçları istilaya ...
İmkansızlık mucit yaptı
YEREL HABERLER İmkansızlık mucit yaptı
İmkansızlık mucit yaptı
YEREL HABERLER İmkansızlık mucit yaptı
Muğla’da konut satışlarında büyük düşüş
YEREL HABERLER Muğla’da konut satışlarında büyük düşüş
Muğla genç nüfus oranında Türkiye sonuncusu
YEREL HABERLER Muğla genç nüfus oranında Türkiye sonuncusu
Muğla'da 15-20 yaş arası gençler sokağa çıktı
YEREL HABERLER Muğla'da 15-20 yaş arası gençler sokağa çıktı
Engelli yelkencinin azmi
YEREL HABERLER Engelli yelkencinin azmi
Engelli yelkencinin azmi
YEREL HABERLER Engelli yelkencinin azmi
Engelli milli yelkencisi Hüseyin Akbulut; "Engeli beyinde aşıp, insanlardan uzaklaşmayalım"
YEREL HABERLER Engelli milli yelkencisi Hüseyin Akbulut; "Engeli ...
Yüzerek karşıya geçmeye çalıştı Yüzmekten bitkin düştü son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Yüzerek karşıya geçmeye çalıştı Yüzmekten bitkin ...
İki katlı yayla evi yandı Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası Kadıkahvesi mevkiinde iki katlı ahşap yayla evi çıkan yangında tamamen yandı.
YEREL HABERLER İki katlı yayla evi yandı Menteşe ilçesi Karabağlar ...
Köyceğiz’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Köyceğiz’de uyuşturucu operasyonu
TUBİTAK Başkanından mucit Ramazan’a destek
YEREL HABERLER TUBİTAK Başkanından mucit Ramazan’a destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X