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Başkan Aras, Turgutreis çarşı esnafıyla bir araya geldi

İHA

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, beraberinde Başkan Yardımcıları Önder Batmaz, Emel Çakaloğlu, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte Turgutreis çarşı esnafı ile bir araya gelerek belediye tarafından alınan kararlar ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirdi. Aynı zamanda esnafın sorunlarını da dinleyen Ahmet Aras Turgutreis'te gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Başkan Aras, Turgutreis çarşı esnafıyla bir araya geldi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, beraberinde Başkan Yardımcıları Önder Batmaz, Emel Çakaloğlu, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte Turgutreis çarşı esnafı ile bir araya gelerek belediye tarafından alınan kararlar ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirdi. Aynı zamanda esnafın sorunlarını da dinleyen Ahmet Aras Turgutreis'te gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
Öncelikle pandemi süreciyle ilgili görüşlerini paylaşan Ahmet Aras; "Mümkün olduğunca aldığımız önlemlerle bu salgının etkilerini azaltmamız gerekiyor. Bir süre bununla yaşamayı öğrenmeliyiz. Tüm bunlara rağmen biz nasıl bu hasarı en hafif şekilde atlatabiliriz bunun çalışmaları içerisindeyiz. Esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Çok güzel fikirlerimiz vardı, çalışmalara başlamıştık. Çarşımızı düzeltelim, estetik katalım istiyorduk. Ancak şu anda estetik değil ekmek derdindeyiz. Sizleri zor durumda bırakmak istemiyoruz. Bu yıl turizmin nereye evrileceği belli değil. Bizler haziranda temmuzda normalleşme olacak diyoruz ama ne olacağını bilemiyoruz. Biz belediye olarak kriterler belirledik, formlar hazırladık sizler için. Nasıl önlemler almanız gerektiği konusunda bizim de desteğimiz olacak size." diye konuştu.
“altyapı biter bitmez, üst yapıya geçeceğiz”
Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği ile Turgutreis'in en büyük problemi olan altyapı sorununun giderilmesi için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Aras "Alt yapı çalışmalarının kısa süre içerisinde bitmesi için, çalışmanın turizm aksları dışında olmak kaydıyla yaz kış devam etmesi yönünde bir isteğimiz var. Büyükşehir Belediyesi valilikten bu konuyla ilgili izin istedi, biz de görüşümüzü bu şekilde belirttik. Alt yapı çalışmaları bitince üst yapıya başlayacağız. Kaldırım, yol ve aydınlatma gibi çalışmaları da sonrasında gerçekleştireceğiz ve Turgutreisimizdeki bu ihmal edilmişlik hissini ve gözden ırak olma hissini ortadan kaldıracağız. Turgutreis 50 bin civarındaki nüfusuyla şu anda Bodrum'un en büyük mahallesidir. O yüzden burasının göz ardı edilmesi düşünülemez. Biz gereğini yapacağız" dedi.
Aynı zamanda yaşam merkezi inşaatının da devam ettiğini söyleyen Başkan Aras, "Kısa bir süre sonra . Turgutreisimiz için güzel bir projeyi hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.
"sıfır işgaliye kararımızı uygulayacağız"
İşgaliye ile ilgili meclis kararı aldıklarını belirten Başkan Aras, bu yıl bunu uygulamaya başlayacaklarını söyledi. Aras, "Barlar sokağı eskiden barların, kafelerin ve hediyelik eşya dükkanlarının olduğu yerken birden bire tamamen imitasyon malzemelerin olduğu bir yer olduğu haline geldi. Olsun, olmasın demiyorum dünyanın her yerinde var. Ama bunları kapının önüne koyma adeti Bodrum'da çıktı. Parfümü, ayakkabıyı ya da tişörtü dışarı koymanın mantığı nedir? Orası açık bir pazar değil, orası çarşı. O yüzden çarşı zihniyetini gözden geçirelim. Aynı zamanda bizim mimari dokumuz olan iki kat, mavi pencereler, beyaz badanalar, bunları da tahrip eden bir yapıya geldi. Dışarıda sergi açılan bir çarşı haline geldi. Her mahallede durum böyle. Daha sonra bu binalar kaplanmaya başladı. Biz bunları düzeltmek zorundayız. Bununla ilgili bir meclis kararı alındı, sıfır işgaliye uygulanacak dendi. Özellikle bu tarz ürünler için. Hediyelik eşya için de bir tane küçük bir stant izni vereceğiz. Belediye olarak bir standart koymak zorundayız. Herkes iç vitrinini dilediği gibi yapsın. Sokağı da bana bırakın, güzelleştireyim aydınlatılmasını sağlayayım. İnsanların buralara gelmesini sağlayacak etkinlikler gerçekleştirelim. Bu yıl çarşıları hareketlendirecek çok güzel etkinliklerimiz olacaktı. ama biz bunları yine yaparız bu işler geçecek sonuçta. Ve buraları cazip hale getireceğiz" dedi.
Barlar bölgesi olarak gösterilen alan için de bilgilendirme yapan Başkan Aras, "Gece 12'den sonra müzik yapmak için kapalı mekanlar yaratılacak. Turgutreis'e gelen turist gidip de başka yerde eğlenmesin parasını burada bıraksın istiyoruz. Barlar bölgesi yaptığımız bölgedeki arkadaşlarımız gelsin, koşulları yerine getirsin, bar ruhsatı verelim. Kapısını kapatır müziğinin sesini ayarlar, sabaha kadar müziğini yapar. Turizmin gerçeğidir, Bodrum eğlence yeridir. Öyle bir düzen getireceğiz ki insanları da sesten rahatsız etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
günbatımı plajı genişliyor, belediye cafe geliyor
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Turgutreis’teki bir diğer çalışmanın da sahildeki Belediye mülklerinde hayata geçirildiğini anlattı. Esnafın da işbirliği ve anlayışıyla burada bir düzenleme yaptıklarını söyleyen Aras, "Plajlarımızı genişletiyoruz. Turgutreisimizin cazibesini artırmak için daha çok şey yapacağız. Belediyeye ait Amiral kafeyi de yıkarak o meydanı güzel bir projeyle sizlere kazandıracağız. Turgutreis bisiklet ve yürüyüş yolunu Kadıkalesi’ne bağlayacağız. " diye konuştu.
Daha sonra esnafın sorunlarını ve önerilerini dinleyen Başkan Aras, toplantının ardından bölgedeki çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

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