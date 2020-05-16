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Kızılay'dan Ortaca’da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

İHA

Kızılay Muğla Şubesi ekipleri, Ortaca'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Kızılay'dan Ortaca’da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Kızılay Muğla Şubesi ekipleri, Ortaca’da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.
Ramazan için hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımına Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık ile gönüllüler katıldı. Kayacık ve beraberindeki heyet ilçede ilk olarak Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği’ni ziyaret etti.
Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık, yaptığı açıklamada; Kaymakamlık Vefa Destek Grubu yetkilileri ve muhtarların yanı sıra Ortaca Belediyesi eşliğinde gıda kolisi desteğinde bulunduklarını belirtti.
Kayacık, Ramazan ayı içinde yardım programı kapsamında, ilçede yaklaşık bin aileye gıda kolisi ulaştırdıkları bilgisini paylaştı.
Muğla genelinde faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Kayacık; “Bizler Kızılay olarak sahadayız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım kolilerini ulaştırıyoruz. Ramazan ay içine daha öncede Ortaca’da yardım çalışmalarımız olmuştu. Bugünde İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği’ni ziyaret ederek güne başladık. Buradaki kardeşlerimizle tanıştık. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldık. Sorunlarını öğrenmek istedik. Dernekteki arkadaşlarımızla birlikte ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolilerimizi ulaştıracağız. Ortaca’da güzel bir iletişimimiz var. Yardım faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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