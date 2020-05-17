Datça'ya Antalya'dan uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

<br>Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bir kişi, Antalya'dan getirdiği bir miktar eroin ve esrarla yakalandı.<br>Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Antalya'dan bir kişinin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelinin M.T.O. (28), olduğunu belirleyen polis, teknik ve fiziki takibe başladı. M.T.O,, dün saat 10.30 sıralarında, Kazım Yılmaz Bulvarı'nda durdurulup, gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 1 adet enjektör, 2 gram eroin ve 2 gram esrar ele geçirildi.<br>Polisteki işlemlerinin ardından, 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adliyeye sevk edilen M.T.O. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL <br>2020-05-17 11:04:40<br>

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