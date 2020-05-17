Sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı

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Muğla Göcek açıklarında makine arızası yapan 11 metre botundaki özel tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, içinde iki kişinin bulunduğu 11 metre uzunluğundaki Melisim isimli tekne Göcek Kurtoğlu açıklarında sürüklenmeye başladı. Yardım talebi sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı bot bölgey hareket ederek sürüklenen tekneyi yedekleyerek Fethiye limanına çekti.

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