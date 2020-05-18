Başkan Uçak’tan kan bağışı çağrısı

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Kovid19 salgını nedeniyle kan stokları azalan Kızılay’a destek olmak amacıyla Eğitim BirSen üyelerini ve vatandaşları kan bağışına davet etti.

21 Mayıs Perşembe günü iftardan sonra Saat 21:00’de Eğitim BirSen teşkilatı olarak Muğla Menteşe Kızılay Kan Merkezi, Fethiye ve Marmaris’te eş zamanlı olarak kan bağışında bulunacaklarını ifade eden Başkan Uçak, “Kovid19 salgını nedeniyle başlangıçtan bugüne iki kalıcı mesajımız vardı: ‘Evde kal, hayatta kal’ ve ‘hayat eve sığar.’ Bugün bunlara bir üçüncüsünü ekliyoruz ve ‘Kan ver hayat ver, Kızılay’a destek ver’ diyoruz” dedi.

Kızılay ve Eğitim BirSen’in kriz zamanlarında, insani yardım kampanyalarında, kısaca insanı yaşatmaya matuf bütün alanlarda hep birlikte olduğunu kaydeden Uçak, “21 Mayıs Perşembe günü de insanı yaşatmak için yine Kızılay’la bir arada olacağız. Kovid19 salgını nedeniyle duran hayat, sokağa çıkamayan insan, yapılamayan kan bağışları, verilemeyen kanlar gibi birçok sorun Genel Başkanımız Ali Yalçın’ın başlattığı ‘İftardan sonra kan vermeye Kızılay’a’ çağrısıyla bir nebze olsun azalacağını ifade ediyoruz” dedi.

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