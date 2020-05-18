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Evlerinin bahçesinde tekne yapıyorlar

İHA

Marmaris'e bağlı Selimiye ve Bozburun mahallerinde vatandaşlar, dedelerinin mesleği olan tekne yapımını evlerinin bahçesinde icra ediyor. Bazıları teknelerin bakımını yaparken bazıları da sıfırdan tekneyi yapıp bir yıl da denize indiriyor.

Evlerinin bahçesinde tekne yapıyorlar

Marmaris’e bağlı Selimiye ve Bozburun mahallerinde vatandaşlar, dedelerinin mesleği olan tekne yapımını evlerinin bahçesinde icra ediyor. Bazıları teknelerin bakımını yaparken bazıları da sıfırdan tekneyi yapıp bir yıl da denize indiriyor.
Marmaris’in turistik mahallelerinin sakinleri sadece turizmde değil küçük tekne yapımında da ustalar. Turizm bölgede yaygınlaşmadan önce tarım ve balıkçılık ile uğraşan yöre halkı kendi teknelerini kendileri yapıyorlarmış. Babadan oğla sonra torunlara geçen mesleği evlerinin bahçesine kurdukları küçük atölyeler ile devam ettiriyor.
Dedesinden kalan bahçe de kurduğu atölye de gezi motoru yapan Mehmet Çoban (42) hem turizmci hem de tekne ustası. "Çocukluğumdan bu yana bilirim bu işleri" diyen Çoban, "Bir tekneyi yaklaşık 1 yılda tamamlıyoruz. Önce iskeletini kuruyoruz sonra yavaş yavaş malzemelerini ekleyerek oluşturuyoruz. Şu an hazırladığımız tekne ye geçtiğimiz haziran ayında başladık malzemeleri Köyceğiz’den İstanbul’dan ve başka yerlerden getiriyoruz. Bu tekne bu haziran da biter denize iner inşallah" diyor.
Yaptıkları teknelerin maliyetleri metresine ve özelliğine göre değişiyor. 100 bin ila 700 bin Lira arasında değişiyor. 7 metrelik bir tekne de bir yılda bitiyor 15 metrelik gezi motoru da bir yılda bitiyor diyen köylüler, "Hayvancılık, tarım, turizm işi ile uğraşanlarda var bizim gibi bahçede böyle tekneler ile uğraşanlarda var" diye konuşuyor.
Bu yıl korona virüs sebebi ile turizm sezonundaki ertelemeden kendilerinin de etkilendiğini belirtiyorlar ama en güzel izolasyon kendi bahçelerinde yaptıkları iş ile olduğunu belirtiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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