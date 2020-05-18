Ocak-Mart döneminde 340 bin metrekareye yapı ruhsatı

Muğla’da OcakMart döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların alanının 340 bin 167 metrekare olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı üç aylık (Ocak, Şubat, Mart) yapı İzin istatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla ilinde; yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 340 bin 167 metrekare oldu.

2020 yılı OcakMart döneminde Muğla genelinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 340 bin 167 metre olurken, yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 669 milyon 825 bin 725 TL.

Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 692, daire sayısı ise Bin 495 olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 157 bin 487 metrekare, konut dışı kullanım alanı 160 bin 275 metrekare, ortak kullanım alanı 22 bin 405 metrekare oldu.

2020 yılı OcakMart döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 193 bin 080 metrekare olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 398 milyon 364 bin 560 TL olarak gerçekleşti.

Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 489, daire sayısı Bin 280 olarak gerçekleşti.

Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 141 bin 309 metrekare, konut dışı kullanım alanı 29 bin 770 metrekare, ortak kullanım alanı da 22 bin 001 metrekare olarak gerçekleşti.

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