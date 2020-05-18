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Başkan Gürün’den 19 Mayıs mesajı

İHA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı meşalesini yaktığı 19 Mayıs'ın 101'inci yılını kutlayan bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürün’den 19 Mayıs mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı meşalesini yaktığı 19 Mayıs’ın 101’inci yılını kutlayan bir mesaj yayımladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Bir millet düşünün; Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde satır satır anlattıkları Samsun’a çıkmadan önce Anadolu topraklarında yaşananlardı ve tüm bu umutsuzluklara, imkansızlıklara rağmen mavi gözlerini karartan büyük önder tüm ülkenin kaderini değiştirecek kurtuluş meşalesini Samsun’dan yaktı. Türk Milleti manda ve teslimiyet isteyenlere inat Mustafa Kemal Atatürk’e, tam bağımsızlık, demokrasi diyen bu cesur komutana inandı. Erzurum’da, Sivas’ta ve daha sonra Ankara’da alınan kararlar, Türk Milleti’nin cesareti, fedakarlığı ve Atatürk’ün ileri görüşlülüğü sayesinde dünya devletlerine örnek olan bir zafer kazanıldı.
İşte 19 Mayıs bu yüzden Türk Milleti’nin Atatürk önderliğinde tek yürek olduğu tarih, Atatürk’ün de Türk gençliğine hitabesidir. Türk Milleti’nin küllerinden doğduğu, Atatürk’ün doğum günüm dediği tarihtir. Tüm ümidim gençliktedir diyen Atatürk’ün gençlere emaneti, bizlerin gururla kutladığı Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mızdır. Bizlere bu vatan topraklarını ve bu gurur gününü armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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