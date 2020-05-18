Akdeniz'de 4.7 ve 4.0 büyüklüğünde deprem

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<br>Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.<br>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre bugün saat 14.48'de Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin 350 kilometre açığı olan deprem, yerin 4.20 kilometre derinliğinde oldu.<br>Bu depremden 22 dakika sonra saat 15.10'da yine aynı bölgede 4.0 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL<br>2020-05-18 15:38:38<br>

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