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Datçalılar, 19 Mayıs'ta marşlarla sahura uyandı

DHA

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde ramazan davulcusu Özlem İsar (43), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı´nda maniler yerine, marşlar söyleyerek vatandaşı sahura kaldırdı. İstanbul'da yıllarca televizyon ve radyo programcılığı ve reklamcılık yapıp, sürücü kursunda çalıştıktan sonra yerleştiği Datça'da, eğlence gecelerinde davul çalan 1 çocuk annesi Özlem İsar, hobi olarak da ramazan davulculuğu yapıyor. Bu yıl 3'üncü kez ramazan davulculuğu yapan İsar, geçen yıl olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sahurda, Türk bayraklarıyla...

Datçalılar, 19 Mayıs'ta marşlarla sahura uyandı

<br>Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde ramazan davulcusu Özlem İsar (43), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı´nda maniler yerine, marşlar söyleyerek vatandaşı sahura kaldırdı.<br>İstanbul'da yıllarca televizyon ve radyo programcılığı ve reklamcılık yapıp, sürücü kursunda çalıştıktan sonra yerleştiği Datça'da, eğlence gecelerinde davul çalan 1 çocuk annesi Özlem İsar, hobi olarak da ramazan davulculuğu yapıyor. Bu yıl 3'üncü kez ramazan davulculuğu yapan İsar, geçen yıl olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sahurda, Türk bayraklarıyla donattığı üstü açık cipiyle cadde ve sokakları dolaştı. 'Malatyalı Özlem' olarak tanınan İsar, İzmir, Gençlik ve 10'uncu Yıl marşlarını söyleyerek, vatandaşları sahura uyandırdı. <br>Milli bayramlara denk gelen ramazan gecelerinde söylediği özel manilerle marşların çok beğenildiğini belirten İsar, "Herkes tarafından olumlu karşılandı. Datça'da artık milli bayram gecelerinde marşlar söylemek gelenek haline geldi. Bu geleneği sürdürmek istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL <br>2020-05-19 10:53:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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