Gençler kutlamaya gelemeyince ay yıldızlı balon uçurdular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gençler kutlamaya gelemeyince ay yıldızlı balon uçurdular

İHA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi. Korona Virüs (Covid19) salgını nedeniyle gençler törene katılamayınca Türk bayraklı balonlar protokol tarafından gök yüzüne bırakıldı.

Gençler kutlamaya gelemeyince ay yıldızlı balon uçurdular

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi. Korona Virüs (Covid19) salgını nedeniyle gençler törene katılamayınca Türk bayraklı balonlar protokol tarafından gök yüzüne bırakıldı.
Törene; Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Uzunlulu, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ömer Faruk Karaşahin, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, çeşitli oda ve STK temsilcileri katıldı.
Belediye Meydanı'ndaki tören, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende kısa bir açıklama yapan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz şunları söyledi:
"Bugün tabi bizim için önemli bir gün, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını anıyoruz. Öncelikle tüm milletimizin ve Bodrumlu hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Tabi bayramları daha coşkulu kutlamak isteriz ama bu yıl malum bu salgın dolayısıyla milli bayramlarımızı da, dini bayramlarımızı da istediğimiz gibi kutlayamıyoruz. Daha mütevazi programlar gerçekleştiriyoruz. İnşallah o coşkulu bayramları yine kutlayacağız. Burada 10 binlerle fener alayları yapacağız. Bugünler geçecektir sabırlı olmak lazım. İşin büyük bir kısmını atlattık ama tedbirli olmak zorundayız çünkü salgın hala devam ediyor. İnşallah bu günler geçecek."
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şöyle konuştu:
"Milli Mücadele'nin 101'inci yılını bu sene kutluyoruz. Geçen yıl 100'üncü yıl çok görkemli kutlanmıştı ama bu sene salgının gölgesinde 101'inci yılı kutluyoruz. Ancak tabi ki meydanlarda kutlamak bu işi daha anlamlı yapıyor ama sonuçta bizim gönüllerimizde bu var. Ve Türk milletinin gönlünde Ata'sının Samsun'a çıkışı bir semboldür çünkü gerçekten Milli Mücadele'nin başlangıcı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı tarihtir 19 Mayıs. Biz de Bodrum'da dün başladığımız kutlamalarla bunu en iyi şekilde hatırlatmaya çalışıyoruz. Dün, geçen sene Samsun'a gönderdiğimiz STS Bodrum Okul Gemimizi ışıklarla ve ses sistemleriyle donatarak akşam Bodrum merkezde, Kumbahçe'de gezdirdik ve çok güzel bir görüntü oldu. Bence şu an için bayramın en güzel kutlanmış şekliydi bayramın. 19 Mayıs bizim için çok önemli ve bizim rehberimiz Atamızdır. Bütün aldığımız kararları, bütün planlarımızı hep Atamızın bize gösterdiği yolun doğrultusunda yapıyoruz ve öyle olmaya devam edecek. Atatürk'ü unutursak o zaman zaten ülkemizi kaybetmiş oluruz biz. Bu yüzden Atamızla ilgili biliyorsunuz iyi, kötü bir sürü yorum yapılıyor ya da hala daha ona düşmanlıklar yapılıyor. Bunları anlamak mümkün değil, imkansız. Çünkü biz Ortadoğu bataklığında değilsek bu dönemde bu Atamızın öngörüsü sayesindedir. Ülkemiz laik Türkiye Cumhuriyeti ise Atamızın öngörüsü sayesindedir. Ve onların mücadelesi ve özverisi sayesindedir. Buradan kendilerini minnetle anıyorum. Dediğim gibi her zaman rehberimiz olmaya devam edecek kendisi."
Törenin ardından Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Uzunlulu ve ilçe protokolü, üzerinde Türk Bayrakları bulunan balonları gökyüzüne bıraktı. Törenin ardından ise belediye hoparlörlerinden Atatürk'ün sesi ve marşlar yayınlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

STS Bodrum gemisinin 19 Mayıs temsili seyrinde görsel şölen
YEREL HABERLER STS Bodrum gemisinin 19 Mayıs temsili seyrinde görsel ...
19 Mayıs, Marmaris’te denizde ve karada kutlandı
YEREL HABERLER 19 Mayıs, Marmaris’te denizde ve karada kutlandı
Milas'ta 19 Mayıs kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Milas'ta 19 Mayıs kutlamaları başladı
Datçalılar, 19 Mayıs'ta marşlarla sahura uyandı
YEREL HABERLER Datçalılar, 19 Mayıs'ta marşlarla sahura uyandı
Muğla'da 19 Mayıs kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Muğla'da 19 Mayıs kutlamaları başladı
Dev gemiyi ayakta alkışlayarak karşıladılar
YEREL HABERLER Dev gemiyi ayakta alkışlayarak karşıladılar
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” Mesajı
YEREL HABERLER Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un “19 Mayıs ...
Yaban domuzu ve 6 yavrusunu düştükleri havuzdan itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yaban domuzu ve 6 yavrusunu düştükleri havuzdan ...
Yaban domuzu sürüsü Marmarislilerin ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Yaban domuzu sürüsü Marmarislilerin ilgi odağı oldu
Seydikemer’de 4 dönüm buğday yandı
YEREL HABERLER Seydikemer’de 4 dönüm buğday yandı
Yüzme havuzuna düşen anne domuz ve yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yüzme havuzuna düşen anne domuz ve yavrularını ...
Fethiye’de huzurevi sakinleri bando konseriyle moral buldu
YEREL HABERLER Fethiye’de huzurevi sakinleri bando konseriyle moral ...
Marmaris’te kaçak avcılara geçit yok Yaban keçisi avlamak için güme kurmuşlar
YEREL HABERLER Marmaris’te kaçak avcılara geçit yok Yaban keçisi ...
Akdeniz'de 4.7 ve 4.0 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz'de 4.7 ve 4.0 büyüklüğünde deprem
Kayıp dağcı, 6 gündür aranıyor
YEREL HABERLER Kayıp dağcı, 6 gündür aranıyor
Ören’de sarı deniz görenleri şaşkına çevirdi
YEREL HABERLER Ören’de sarı deniz görenleri şaşkına çevirdi
Taksici mühendisin maket tutkusu
YEREL HABERLER Taksici mühendisin maket tutkusu
Muğla'da orman yangın söndürme ekipleri teyakkuzda
YEREL HABERLER Muğla'da orman yangın söndürme ekipleri teyakkuzda
Domuzlar kedilerin mamalarına göz dikti
YEREL HABERLER Domuzlar kedilerin mamalarına göz dikti
6 gündür haber alınamayan dağcı için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER 6 gündür haber alınamayan dağcı için ekipler seferber ...
Yeni atanan mühendis ve orman muhafaza memurlarına eğitim Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde yeni göreve başlayan Mühendis ve Orman Muhafaza Memurlarına orman yangınlarıyla mücadele konusunda iş başı eğitimi veriliyor.
YEREL HABERLER Yeni atanan mühendis ve orman muhafaza memurlarına ...
Muğla’da ormancılar teyakkuzda Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınlarıyla mücadele eden ekipler teyakkuza geçirildi.
YEREL HABERLER Muğla’da ormancılar teyakkuzda Muğla Orman Bölge ...
Başkan Gürün’den 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gürün’den 19 Mayıs mesajı
Ocak-Mart döneminde 340 bin metrekareye yapı ruhsatı
YEREL HABERLER Ocak-Mart döneminde 340 bin metrekareye yapı ruhsatı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X