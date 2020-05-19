İlkokul ve ortaokul öğrencilerinden on-line resim sergisi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101'inci yılı kapsamında Menteşe Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin eserleri online olarak sergileniyor.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı ve gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle evlerde kutlanıyor. Bu kapsamda Muğla'nın Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesi'nde bulunan Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu ilkokul ve ortaokulu öğrencileri ile Görsel Sanatlar Öğretmeni Nebahat Çankaya tarafından 19 Mayıs'a özel online resim sergisi hazırlandı. Öğrencilerin eserleri ile çektikleri fotoğraf ve videoları toplanarak okulun sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden sergilendi.

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