Marmaris'in 11 kilometrelik plajı sarıya büründü

<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bulunan halk plajı, polenlerle kaplanarak sarı renge büründü.<br>Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan halk plajı, çevredeki kızılçam ağaçlarının kozaları ve çiçeklerden rüzgarın etkisiyle uçuşan polenle sarıya büründü. Öğleden sonra başlayan rüzgarın etkisiyle 11 kilometrelik sahilin, kıyıdan 50 santimetre genişliğindeki bölümünün polenle kaplandığı görüldü. İçmeler Mahallesi'ne gelen belediye ekipleri numune alarak inceleme için laboratuvara gönderdi. Yapılan incelemede, deniz üzerinde sarı rengin, çiçeklerden rüzgar ile dağılan polenden kaynaklandığı tespit edildi.<br>Belediye yetkilileri, "Her yıl mart ayında yaşanan doğa olayı bu yıl mayısta kendini gösterdi. Artık vatandaşlarımız da bu doğa olayını öğrendi. Endişeye kapılarak telefonla arayanlara durumu anlattık. Dağlardan ve çevredeki ağaçlar ile çiçeklerden dökülen polenler, rüzgarla dağılarak denize düşüyor. Bir hafta aralıklarla sarıya bürünme devam ediyor ve sonra kendiliğinden kayboluyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN<br>2020-05-19 16:45:13<br>

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